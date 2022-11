Eisele - Die Farbe von Milch Autor Nell Leyshon Verlag: Eisele ISBN: ISBN: 978-3-96161-000-6

Das fünfzehnjährige Bauernmädchen Mary erzählt von ihrem Leben, sie schreibt uns wie ihrem Tagebuch und berichtet von den vergangenen vier Jahreszeiten, ab und an stockend, grammatikalisch inkorrekt und stellenweise völlig überfordert von all dem, was ihr geschieht. Sie beginnt im Frühling des Jahres 1831, wir lernen sie und ihre Familie kennen, den Alltag auf dem Hof zwischen harter Arbeit, der Schönheit inmitten der Natur und der Härte der Gewalt, der sie von ihrer Familie ausgesetzt wird. Als sie eine neue Heimat findet, scheint aller Schmerz vorbei - welch tragischer Irrtum. Dieser Roman ist spannend, unterhaltsam, er fordert und erzählt von der Liebe, er verweigert sich jeder Schublade und hat mich in diesem Jahr mitgerissen wie kein Anderer. Mary hat sich für immer einen Platz in meinem Herzen gesichert und vielleicht bis hoffentlich schafft sie dies auch mit Ihrem!