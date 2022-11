cbt - Der Weihnachtosaurus Autor Tom Fletcher Verlag: cbt ISBN: ISBN: 978-3-570-16499-0

Wichtel entdecken am Nordpol ein geheimnisvolles Ei. Wie kommt es so tief ins Eis, was könnte es enthalten? Der Weihnachtsmann brütet es aus und es schlüpft ... ein Weihnachtosaurus! Zufälligerweise wünscht sich der junge William tausende Kilometer entfernt genau diesen einen und so finden sie zusammen und gehen auf eine gemeinsame, wunderbare Abenteuerreise, die sie mit den ganz kleinen und größeren Lesern teilen! Dieses Buch ist eine fabelhafte Mischung aus Geschichte, liebevollen Illustrationen, einer detailreichen Gestaltung (allein schon das geprägte Cover darf lange bestaunt und gestreichelt werden), Liedern und natürlich ganz viel Weihnachtsliebe! Lesen Sie es selbst, lesen Sie es den Kleinsten vor oder lassen Sie es von Größeren selbst entdecken - mich hat es von der ersten Seite an verzaubert!