Folio Verlag - Der Leuchtturm Autor Paolo Rumiz Verlag: Folio Verlag ISBN: ISBN: 978-3-85256-716-7

Haben Sie in diesem Winter keine Zeit für entspanntes Reisen in den Süden? Lassen Sie sich von Paolo Rumiz ins Mittelmeer entführen. Der Autor und Journalist zieht sich für drei Wochen in einen Leuchtturm zurück, er beobachtet von dort das Meer und teilt mit uns seine Gedanken, seine Erfahrungen, seine Liebe. Es ist ein Buch für Meeresliebhaber, für Kulinariker, für Poeten, für all jene, die täglich die Sehnsucht nach der weiten, rauen See in sich tragen. Dennoch gilt gerade diese auch zu warnen, dass diese Worte sie nicht nur in Kopf und Herzen auf die kleine, naturbelassene Insel tragen werden, die Füße werden mit aller Macht folgen wollen. Während des Lesens bewegte Rumiz bei mir Kopf und Herz und zeigte mir erneut die wunderbare Schönheit dieser Welt auf - dieses Buch ist ein kleiner Urlaub vom Alltag, lassen Sie sich entführen!