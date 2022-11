per Mail teilen

Literaturmagazin Messe Spezial aus dem Mairisch Verlag mit Beiträgen von Flandern/Niederlande-Schriftstellern

Mairisch Verlag - Das Mag - "The Best-of" Verlag: Mairisch Verlag ISBN: ISBN: 978-3-938539-38-5

Wer einen vielseitigen Einblick in die niederländische Literatur haben möchte, der blättert einmal im Literaturmagazin "Das Mag" des Hamburger Mairisch Verlag und wird sich sehr schnell festlesen. Die kurzen Beiträge stellen sowohl den Nachwuchs als auch bereits etablierte Schriftsteller vor, die Texte geben Einblick in deren Schreiben und animieren so sehr schnell zur Erweiterung von Horizont und Wunschliste!