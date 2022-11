Darum gilt der Schornsteinfeger als Glückssymbol

per Mail teilen

Für das neue Jahr wünschen wir uns Glück und verschenken Glückssymbole. Neben Kleeblatt und Glücksschwein gilt der Schornsteinfeger als Glücksbringer. Schornsteinfeger werden auf der Straße freudig begrüßt und von fremden Menschen angefasst. Jeder will etwas vom Glück abbekommen und ganz besonders zum neuen Jahr. Doch wie kam es zu diesem Glauben?



Der Schornsteinfeger als Glücksbringer lässt sich historisch erklären:

picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Matthias Bein

Die ersten Anfänge des Handwerks der Schornsteinfeger liegen lange zurück. Es kam auf, als gemauerte Schornsteine immer häufiger in Häusern zu finden waren, vor rund 400 bis 500 Jahren. Schornsteinfeger haben aktiven Brandschutz betrieben. Durch das Fegen und Reinigen der Kamine und Schlote konnten Brände verhindert werden, die nicht nur einzelne Häuser, sondern ganze Viertel in Brand setzen und vernichten konnte. Das bedeutete pures Glück!

Doch gleichzeitig wirkte früher der Schornsteinfeger auch furchteinflößend auf die Menschen, die schwarze Kleidung und das mit Ruß verschmierte Gesicht regte die Bevölkerung zu mystischen Geschichten und abergläubischen Spekulationen an. Ihn vor lauter Angst nicht mehr ins Haus zu lassen, wäre aber sehr dumm gewesen. Gleichzeitig war Ruß das Mittel der Wahl, um die bösen Geister zu vertreiben und wurde außerdem als Medizin und als Mittel gegen zahlreiche Gefahren genutzt. Lauter positive Aspekte, die dann mit dem Schornsteinfeger verbunden wurden.

SWR SWR -

Und so hat man sich erzählt, dass der Schornsteinfeger Glück bringt, weil er in den dunklen Kamin vordringt und ihn von möglichen bösen Geistern reinigt.

Weil der Schornsteinfeger früher traditionell an Neujahr herum ging, seine Rechnung vorlegte und dabei gute Wünsche zum neuen Jahr aussprach, war es gut zu glauben, dass er ein Glücksbringer ist.

Ausgehend von diesem volkstümlichen Aberglauben hat sich der Schornsteinfeger bis heute seinen Platz als Glücksbringer bewahrt.