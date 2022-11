Cranberry-Eis-Sandwich

per Mail teilen

Die Beeren abbrausen, abtropfen und trocken tupfen. Mit Puderzucker und Preiselbeerkonfitüre in einem Topf offen zum Kochen bringen und ca 5 min. sprudelnd kochen lassen. Dann in einem hohen Gefäß mit dem Pürierstab fein pürieren. Das Püree durch ein Sieb streichen. Mascarpone, Schmand und Sahne mit dem Pürierstab untermixen. Etwas abkühlen lassen und ca. 15 min. tiefkühlen.

Die Eismasse in die Eismaschine füllen und in ca 50 min. cremig fest gefrieren lassen. Je 2 kleine Eiskugeln auf 8 Waffeln verteilen. Je 1 Waffel drauflegen und leicht andrücken. Die Ränder mit einem breiten Messer glatt streichen. Die Eissandwiches zum Festwerden auf einen Teller ca. 30 Min. in das Tiefkühlfach legen.