Blessing - Commissaire Le Floch und das Geheimnis der Weißmäntel Autor Jean-François Parot Verlag: Blessing ISBN: ISBN: 978-3-89667-573-6

In Frankreich ist diese historische Krimi-Reihe bereits ein Bestseller, hier sollte sie dringend einer werden! Wir ermitteln mit dem jungen Nicolas Le Floch im Paris des 18. Jahrhunderts, er nimmt uns bei seiner Aufklärungsarbeit mit in Spielhöllen, Abdeckereien, Edelbordelle und in die Verliese der berühmten Bastille - es wird dunkel, atmosphärisch, spannend, zusammengefasst: kriminell gut! Endlich Nachschub für alle Liebhaber klassischer Kriminalromane wie die berühmte Maigret-Serie und gerade jetzt im Winter die perfekte Lektüre für verregnete Couchnachmittage. Aber beschweren Sie sich nicht bei mir, wenn aufgrund des Pageturner-Effekts Ihr Tee kalt wird...