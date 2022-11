Blitzblätterteig

Holländischer Blätterteig

Koch/Köchin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten:

250 g Weizenmehl (550)

3 g Salz

130 ml kaltes Wasser

250 g kalte, in Würfel geschnittene Butter

1. Alle Zutaten zusammen kurz durcharbeiten und sofort 4 doppelte Touren geben. (Tourieren bedeutet das mehrmalige Ausrollen, Übereinanderschlagen und erneutes Ausrollen eines Teiges. Daraus entsteht ein Teig, der aus zahlreichen blattdünnen Teig- und Fett-Schichten besteht.

Eine doppelte Tour erhält man, indem der Teig zu einem Rechteck ausgerollt wird. Wichtig ist es, nur in eine Richtung zu rollen, also nach oben und unten, nicht aber nach rechts und links. Dann werden jeweils ein Viertel und drei Viertel des ausgerollten Teiges von links und rechts zu Mitte hin aufgelegt. Die so entstandene Teiglage wird noch einmal von einem Ende zum anderen hin überschlagen. So sind 4 Teigschichten entstanden.

Um weitere doppelte Touren auszurollen wird dieses Teigpaket um 90 Grad gedreht und wieder auf die gleiche Weise ausgerollt und zusammengelegt.)

2. Über Nacht ruhen lassen und am folge Tag aufarbeiten

Dieser Teig eignet sich gut, um Formen damit auszulegen (z.B. für Quiche)