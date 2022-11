5 Rotweintipps zum Herbstgericht

Worauf sie bei der Weinauswahl achten sollten, weiß Sommelier Natalie Lumpp.

Kraftvolle Rotweine

Ganz sicher geht jedem Rotweintrinker das Herz auf, wenn er einen dunkelfarbigen, kraftvollen warmen Rotwein im Glas schwenken darf! Man kann sich ja regelrecht einen „Kaminrotwein“ vorstellen – am besten noch in der Verbindung mit dem offenen Kamin und einem Bärenfell davor… Sorry – ich komme wieder zum Wein. Abgesehen davon, dass volle runde Rotweine geschmacklich wirklich viel zu bieten haben, sind sie auch zu vielen Gerichten unverzichtbar! Gerade bei Wildgerichten, Lamm oder Rindfleisch braucht es einen geeigneten Partner.

Kleines Eichenholzfass

Weinfass mit 2011er Burgunder SWR SWR -

Konzentrierte gehaltvolle Weine eignen sich perfekt für den Ausbau im kleinen Eichenholzfass. (Ein dünner Wein würde nach dem Barrique Ausbau eher verbrannt schmecken).Der Wein gewinnt im besten Fall noch mehr Dimensionen – im Duft, am Gaumen, an Länge. Beim Ausbau im Eichenholzfass kommt der Wein mit mehr Sauerstoff zusammen (in der Fachsprache sprechen wir vom „oxidativen Ausbau), wodurch der Wein schneller reift und entsprechend oft weicher und zugänglicher wird.

Fruchtige Weine hingegen baut der Kellermeister lieber reduktiv im Edelstahltank aus, damit er mit so wenig Luft als möglich in Berührung kommt. Letztere Weine sind eher zum schnellen Verbrauch gedacht, während die oxidativen Weine sich oft für eine längere Lagerung eignen. Bei einer geöffneten Flasche entwickeln sich holzfassgereifte Weine meist noch in positiver Weise weiter.

Wie kommen gehaltvolle Rotweine zustande?

Mehrere Faktoren spielen eine große Rolle: Klima, Rebsorte, Ertrag.

Klima – leicht zu verstehen ist: je mehr Sonne, desto mehr Alkohol (oder Süße) bekommt der Wein. Eine intensive Sonneneinstrahlung sorgt für hohe Öchslewerte in den Trauben, sprich hohen Zuckergehalt. Wenn der Saft vergoren wird, sorgen Hefen dafür, dass der Zucker in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt wird. Je mehr Zucker vorhanden ist (früher wurde noch mehr chaptalisiert – das heißt vor der Vergärung wurde Zucker zugesetzt), desto mehr Alkohol besitzt der fertige Wein. Alkohol ist auch ein Geschmacksträger, und er verleiht dem Wein teilweise eine gewisse Süße. Würde man die Gärung mittels Schwefel frühzeitig stoppen, hätte der Wein nachher mehr Süße.

SWR SWR -

In sehr heißen Regionen, wie Chile, Kalifornien, Australien oder Südafrika werden vor allem höher gelegene Weinlagen bevorzugt. In der Nacht kühlt es eher ab, sodass der Alkoholgehalt nachher moderater ausfällt. Gleiches gilt für Küstenlagen- die kühlen Winde vom Meer beschere den Reben angenehmere Temperaturen.

Ich würde grundsätzlich den Klimawandel nicht als positiv bezeichnen. Einzig beim Thema „Deutsche Rotweine“ – hier finden die Reben heute die idealen Bedingungen.

Rebsorte – gerade wenn man vom Klimawandel spricht, ist es klar, dass die Rebsorten, welche mit heißen Temperaturen zurechtkommen, die Reben der Zukunft sind! Syrah (in Übersee als Shiraz bekannt), Grenache, Mouvèdre oder Cabernet Sauvignon gehören ganz sicher dazu. Früher waren sie überwiegend in Südfrankreich, Spanien, Süditalien oder auch in Übersee anzutreffen. Mittlerweile finden sie auch in sogenannten „cool climate“ Regionen Verbreitung, wie beispielsweise in Deutschland, Österreich oder Neuseeland.

Ertrag – eines der wichtigsten Qualitätskriterien beim Wein ist immer wie viel Ertrag der Winzer erntet. Leicht nachvollziehbar wird es, dass der Wein mit hohem Ertrag dünner sein muss, als ein ertragsreduzierter Wein. Das bedeutet, dass der Winzer im Frühjahr schon die Ruten kürzer schneidet, damit erst gar nicht so viele Trauben daran wachsen können. Später werden ganze Trauben herausgeschnitten, dass die Trauben mehr Extrakte aufnehmen können. Mein Lieblingsbeispiel hierfür ist ein Brühwürfel. Wenn Sie einen Liter Suppe daraus kochen schmeckt es intensiv, während bei drei Litern die Suppe dünner und wässriger daher kommt.

Kraftvolle Rotweine zum Essen

Unverzichtbar! Ein kräftiges Gericht schreit regelrecht nach dem passenden Partner! Die Tannine im Wein helfen zum Beispiel bei der Aufspaltung von Eiweiß im Fleisch – es wird bekömmlicher. Der Alkohol fördert wiederum die Verdauung.

Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Franzosen Wein nur in Begleitung zu einem Essen trinken? Entsprechend bevorzugen sie auch einen anderen Wein Stil. Die Rotweine dürfen eine kräftigere Tannin Struktur haben. Bei uns würden alle stöhnen: der Wein ist adstringierend, er macht die Zunge pelzig. Da stellen sich regelrecht die Geschmackspapillen auf der Zunge auf.

Nun kommt der Clou: sobald tierisches Eiweiß auf die Zunge gelangt, werden die Papillen wieder beruhigt. Junge ruppige Weine werden in der Verbindung mit Fleisch, Fisch oder Käse weich und geschmeidig!