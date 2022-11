So geht's:

8. Jetzt sind die Magnetknöpfe an der Reihe: Arbeite die Knopfoberteile (die mit der Erhebung in der Mitte) in die unteren Riemen ein. Steck dazu die beiden Arme des Knopfs von rechts* durch die Löcher, schieb die Hinterlegscheibe von der linken Stoffseite her dagegen und bieg dann die Arme auseinander. Arbeite die Knopfunterteile (die mit der Vertiefung in der Mitte) ebenso ins Vorderteil ein. Forme die Gürtelschlaufen zu einem Kreis, sodass die beiden Löcher übereinanderliegen, und nähe die S…

SWR CUT Magazin - Leute machen Kleider / Foto: SHOT!FOTOGRAFIE -