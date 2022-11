Häkel-Rentier

per Mail teilen

Kleine, süße Häkeltiere sind im Moment der absolute Renner! Passend zur Weihnachtszeit zeigt uns Tanja Steinbach ein kleines Rentier, das schnell und einfach nachgehäkelt werden kann.

Material

Wolle in Beige (LL 133 m/50 g) Rot und Braun, je 50 g

Häkelnadel 3,0 mm

1 Paar Sicherheitsaugen in Schwarz, ø 6 mm

Füllwatte, 20 g

Größe: ca. 11 cm hoch

Anleitung

Alle Teile in Spiralrd arbeiten

Der Kopf

1. Rd (Beige): 6 fM in einen Fadenring arb.

2. Rd: Jede fM verdoppeln (= 12 fM).

3. Rd: Jede 2. fM verdoppeln (= 18 fM).

4. Rd: Jede 3. fM verdoppeln (= 24 fM).

5. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

6. Rd: Jede 4. fM verdoppeln (= 30 fM).

7.-10. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

11. Rd: Jede 4. und 5. fM zusammen abmaschen (= 24 fM).

12. Rd: Jede 3. und 4. fM zusammen abmaschen (= 18 fM).

13.-16. Rd: Ohne Abnahmen fM häkeln.

Die Sicherheitsaugen mit 2-3 M Abstand zwischen der 14. und 15. Rd anbringen.

17. Rd: Jede 2. und 3. fM zusammen abmaschen (= 12 fM).

Den Kopf nun stopfen.

18. Rd: Je 2 fM zusammen abmaschen (= 6 fM).

Den Kopf beenden. Das Loch am oberen Ende mit dem Restfaden schließen.

Der Körper

1. Rd (Beige): 6 fM in einen Fadenring arb.

2. Rd: Jede fM verdoppeln (= 12 fM).

3. Rd: Jede 2. fM verdoppeln (= 18 fM).

4. Rd: Jede 3. fM verdoppeln (= 24 fM).

5. Rd: Jede 4. fM verdoppeln (= 30 fM).

6. Rd: Jede 5. fM verdoppeln (= 36 fM).

7.-11. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

12. Rd: Jede 5. und 6. fM zusammen abmaschen (= 30 fM).

13. Rd: Jede 4. und 5. fM zusammen abmaschen (= 24 fM).

14. Rd: Jede 3. und 4. fM zusammen abmaschen (= 18 fM).

15. Rd: Jede 2. und 3. fM zusammen abmaschen (= 12 fM).

Den Körper stopfen.

Die Beine (4x)

1. Rd (Braun): 6 fM in einen Fadenring arb.

2. Rd: Jede 2. fM verdoppeln (= 9 fM).

3. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

4.-6. Rd (Beige): Ohne Zunahmen fM häkeln.

Das Bein stopfen.

Die Ohren (2x)

1. Rd (Beige): 4 fM in einen Fadenring arb.

2. Rd: Jede 2.fM verdoppeln (= 6 fM).

3.+4. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

Das Ohr nicht stopfen.

Die Nase

1. Rd (Rot): 6 fM in einen Fadenring arb.

2. Rd: Jede 3. fM verdoppeln (= 8 fM).

3. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

Die Nase beenden, leicht stopfen.

Das Geweih

Jede Geweihhälfte besteht aus 2 Teilen.

Teil 1 (2x)

1. Rd (Braun): 4 fM in einen Fadenring arb.

2.-7. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

Das Geweihteil beenden, nicht stopfen.

Teil 2 (2x)

1. Rd (Braun): 4 fM in einen Fadenring arb.

2.+3. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

Das Geweihteil beenden, nicht stopfen.

Der Schwanz

1. Rd (Beige): 6 fM in einen Fadenring arb.

2.+3. Rd: Ohne Zunahmen fM häkeln.

Den Schwanz beenden, nicht stopfen.

Fertigstellen

Die beiden Geweihteile zusammennähen. Teil 2 an das Teil 1 etwa auf Höhe der 4. Rd annähen. Die Ohren seitlich an den Kopf, die Geweihhälften zwischen den Ohren auf den Kopf nähen. Die Nase vorne auf den Kopf nähen. Den Kopf auf den Körper setzen und provisorisch feststecken. Die Beine unter den Körper nähen, dabei mit dem Kopf so ausba­lancieren, dass das Rentier alleine stehen kann. Nun erst den Kopf festnähen. Den Schwanz hinten auf den Körper nähen.

