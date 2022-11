Adventskalender "Glittersterne"

per Mail teilen

Das kreative Gestalten mit Papier kann in der trüben Jahreszeit wie eine Entspannungsmeditation wirken. Stück für Stück setzen sich drei siebenstrahlige Sterne zusammen, die mittig ein Siebeneck einschließen. Für Eilige gibt es einen Tipp, wie man mit nur einem Stern den kompletten Advent versüßt. Martina Lammel zeigt, wie's geht.

Man braucht

24 Bogen Glitterkarton, DIN A4, 200 g/m2 (Farben nach Wunsch)

Wellkarton, stabil (z. B. von Umzugskartons)

2 Bogen stabiles Transparentpapier

Paus- oder Kohlepapier

Malerkrepp

Falzbein (alternativ Nagelfeile oder Messerrücken)

Heißklebepistole

Lineal

Bleistift, spitz

Schere

Cuttermesser

Die Vorlagen

vorlage

So geht's:

1. Die abgedruckten Vorlagen ausdrucken oder abpausen (dazu das Papier mit Malerkrepp am Magazin fixieren). Die Schablonen dann exakt ausschneiden.

2. Pro Stern nun sieben Zacken und ein Heptagon auf Glitterkarton zeichnen. Dazu die Schablone auf die Rückseite auflegen. Die Schablone mit Malerkrepp fixieren und mit dem Bleistift umfahren.

3. Die Falze mit einem kleinen Strich außerhalb der Form markieren

4. Die Schablone abnehmen und zunächst die Falzmarkierungen mit dem Lineal verbinden und leicht vorrillen. Tipp: Eine Unterlage aus Karton erleichtert das Durchdrücken der Falze.

5. Danach die Form ausschneiden, dabei in spitzen Winkeln immer von außen nach innen schneiden.

6. Die Schachtel grob falzen und anschließend mit Heißkleber schließen.

7. Sind alle acht Schachteln fertig, werden diese auf dem Wellkarton zum Stern zusammengesetzt. Mit dem Bleistift die Kontur nachziehen. Dann den Stern ausschneiden und alle Seitenkanten mit drei Zentimeter breiten Streifen bekleben.

Tipp: Da man bei dieser Verbindung ohne Klebelaschen nicht mit Heißkleber sparen sollte und es unvermeidlich ist, dass Klebstoff auf die Unterlage kommt, hebt man einfach nach jedem Streifen den Stern an um die Klebefäden zu entfernen.

8. Die Schachteln füllen, in den drei Sternen anordnen und liegend oder an die Wand angelehnt auf einer Anrichte platzieren. Zum Schluss die Ziffern mit einem Acryl-Tubenmaler gestalten.

Tipp für Eilige:

In Etappen bequem zum Ziel

Wer es nicht genügend Zeit hat drei Sterne herzustellen, kann die Ziffern auf kleine Kartonlabels schreiben und dann mit kleinen Knopfmagneten anbringen. Die Tage vom 1. bis 8. Dezember sind dann Etappe eins. Am 9. wird dann bis neu bestückt und die Ziffern 9. bis 16. angepinnt. Am 17. Dezember dann einfach nochmals füllen für den Endspurt!

Kleine Magnete gibt es im Hobbyfachhandel. Sie werden beispielsweise bei der Gestaltung von Grußkarten als Verschluss eingesetzt. Für diese Idee werden 16 Stück benötigt. Einer der Magnete klebt jeweils am Ziffernlabel, der andere im Innern der Schachtel.

Weitere Ideen vom ARD-Buffet finden Sie hier

www.youtube.com/einfachkreativ