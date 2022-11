Adventskalender aus Holzresten

In der Weihnachtszeit ist ein Adventskalender für klein und groß ein absolutes MUST HAVE. Christian Ludwig hat einen aus Holzabschnitten kreiert, an dem nicht nur Platz ist für Überraschungssäckchen, sondern auch für etwas größere Geschenke.

Material: Multiplexplatte (Maße: H: 100 cm B: 70 cm; meine Empfehlung) 1,5 cm Materialstärke

Dünne Holzplatten 20x10 cm, 0,5 cm Materialstärke

Zaunlatten, Brennholzsack, verschiedene Farb-Spray-Dosen oder Farblasur

Für den Fuß eine 15 cm breite und 2-3 cm starke Dachlatte besorgen

Als Standplatte beim Schreiner ein Massivholzbrett 40x20 cm besorgen

1. Zuerst muss die Multiplexplatte in Form eines Baumes (Dreieck) zugeschnitten werden. 2. Holzreste falls gewünscht farblich ansprühen. 3. Holzreste werden mit Leim auf die Trägerplatte (Multiplexplatte) aufgeleimt. Als Baumspitze eignet sich ein Holzstern, den man sich im Vorfeld noch aussägen muss. Bei der Gestaltung sollte man darauf achten, dass man die Holzreste von der Größe und Form variiert. Der Adventskalender soll verschiedene Ebenen haben. Zwischen den einzelnen Holzresten kann immer mal ein Boden angeschraubt werden. 4. Die Holzreste müssen immer ein Stück über die Trägerplatte herausragen und nach unten breiter werden, damit wir einen typischen Baumverlauf erhalten. 5. Nachdem die gesamte Platte komplett mit Holzresten bedeckt ist, muss die Dachlatte von hinten an die Trägerplatte angeschraubt werden. 6. Das Massive Holzbrett, dass als Standfuß dient, wird als nächstes von unten an den Fuß geschraubt. 7. Die einzelnen Holzreste werden nun noch mit Öl lasiert. Den gesamten Baum kann man jetzt noch etwas veredeln, in dem man mit weißer Sprühfarbe den Baum einsprüht, um einen Schneeeffekt zu erhalten