Klebe auf die unbedruckte Seite der Laschen so viele Klebepads wie angegeben. Die Laschen erkennst du an dem Symbol für die Anzahl der Klebepads (siehe Legende in der Vorlage)Die Laschen werden nun in nummerischer Reihenfolge (1,2,3) verklebt. Beginne mit Lasche Nr. 1 (Start) und verklebe diese durch festes Zusammendrücken mit der zugehörigen Fläche 1 auf Papierteil A. Schaue beim Verkleben der Laschen von außen auf das Modell

SWR Anastasia Baron -

Bild in Detailansicht öffnen