Die Rohre können nun mit den Verbindungsstücken zusammengesteckt werden. Für die runde Form des Adventskranzes befinden sich die Eck-Verbindungsstücke jeweils an den Ecken. Dazwischen werden die Rohr-Stücke sowie die T-Stücke gesteckt wie auf der Abbildung. Dabei am besten die Rohr-Enden mit einem Tropfen Heißkleber versehen, sodass die Konstruktion am Ende auch hält.

Lisa Tihanyi -