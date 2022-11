So bleibt es länger frisch

per Mail teilen

Weizenbrot enthält etwas mehr als 30 % Wasser, Roggenbrot sogar 40 %. Dieser Anteil Feuchtigkeit sorgt mit dafür, dass uns das Brot auch schmeckt. Brot ist deswegen auch bei Schimmelpilzen sehr beliebt. In luftdicht verschlossenen Brotkästen können sie sich hervorragend ausbreiten.

Luftzufuhr ist deshalb wichtig. Doch zu viel Luft trocknet das Brot auch aus. Ideale Brotkästen sind aus Ton, der Klassiker ist der Römertopf. Ton kann Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf auch wieder abgeben.

TIPP: Brot gehört nicht in den Kühlschrank. Dort wird es schneller alt als bei Zimmertemperatur. Ausnahme sind warme Gewittertage, weil dann Brot zu schnell schimmelt.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Weizenmehlanteil im Brot, desto eher trocknet es aus. Weizenbrote halten höchstens drei Tage, Roggenbrote über eine Woche.

Die meisten Rezepte mit Brotresten basieren auf Weißbrot, wahrscheinlich weil das am schnellsten austrocknet, man deshalb also auch am ehesten davon Rest hat.

TIPP: Immer wieder kursiert das Gerücht, dass die Bäcker heutzutage Konservierungsmittel in ihre Brote geben. Das stimmt so nicht. Denn Konservierungsstoffe sind nur bei Schnittbrot, also abgepacktem Brot erlaubt. Dort sind sie dann auch gekennzeichnet (Propion- und Sorbinsäure). Immer mehr Produzenten setzen inzwischen aber auf das Pasteurisieren zur Haltbarmachung. Dafür wird das verpackte Brot für rund 15 Minuten auf über 75 Grad erhitzt.