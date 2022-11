Weißkrautsalat

per Mail teilen

Portionen: 8 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten:

1 mittelgroßer Weißkohl

2 Karotten

100 g Mayonnaise

200 g Schmand

3 EL Apfelessig

2 EL Zucker

Salz

Pfeffer

1. Das Gemüse in eine sehr große Salat-Schüssel geben – Weißkohl reinigen, halbieren, Strunk entfernen, dann vierteln und in sehr feine Streifen schneiden.

2. Karotten reinigen, schälen und raspeln.

3. In einer großen Schüssel Mayonnaise, Schmand, Apfelessig, Zucker, Salz und Pfeffer glatt mischen. Das Dressing zum Weißkohl geben und alles gut vermengen – am besten über Nacht im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag vor dem servieren nochmals vermengen.