Schoko-Apfel-Tarte

per Mail teilen

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: Kcal: 482, KJ: 2027, E: 7 g, F: 30 g, KH: 46 g; Koch/Köchin: Lucia Kranz

Für den Schoko-Mürbeteig:

100 g weiche Butter

60 g Zucker

1 Ei (Größe S)

200 g Weizenmehl (Type 405)

1 g Backpulver

20 g Kakaopulver

100 g Mandelgrieß

2 Äpfel

Für die Crème-brûlée:

60 ml Milch

2 Eier (Größe M)

35 g Zucker

175 g Sahne

5 g Vanille

Für die Streusel:

75 g weiche Butter

75 g Zucker

5 g Vanille

1 Prise Salz

150 g Weizenmehl (Type 405)

1 Msp. Backpulver

Zusätzlich möglich:

Zuckerguss

Für den Schoko-Mürbeteig:

100 g weiche Butter

60 g Zucker

1 Ei (Größe S)

200 g Weizenmehl (Type 405)

1 g Backpulver

20 g Kakaopulver

100 g Mandelgrieß

2 Äpfel

Für die Crème-brûlée:

60 ml Milch

2 Eier (Größe M)

35 g Zucker

175 g Sahne

5 g Vanille

Für die Streusel:

75 g weiche Butter

75 g Zucker

5 g Vanille

1 Prise Salz

150 g Weizenmehl (Type 405)

1 Msp. Backpulver

Zusätzlich möglich:

Zuckerguss

Für die Zimtsahne:

200 ml Sahne

20 g Puderzucker

5 g Zimt

Für die Zimtsahne:

200 ml Sahne

20 g Puderzucker

5 g Zimt

Hinweis: Für 12 Stück

SWR SWR -

1. Den Boden einer Tarteform (Ø 26 cm) mit Backpapier auslegen. Den Backofen auf 150 °C Umluft vorheizen.

2. Für den Mürbeteig in einer Rührschüssel Butter, Puderzucker und Ei verkneten. Weizenmehl, Backpulver und Kakao in die Buttermasse sieben und mit Mandelgrieß zu einem kompakten Teig kneten. Den Mürbeteig direkt auf einer bemehlten Arbeitsfläche 0,5 cm dünn ausrollen und in die Tarteform legen.

3. Die Äpfel schälen, achteln und auf dem ausgelegten Tarteboden verteilen.

4. Für die Crème-brûlée Milch, Eigelb, Zucker, Sahne und die Vanille in eine Schüssel geben. Mit dem Stabmixer mixen und über die Äpfel gießen.

5. Für die Streusel weiche Butter, Zucker, Vanille und Salz kurz verkneten. Weizenmehl und Backpulver in die Buttermasse sieben und kurz und gründlich verkneten. Die Streusel gleichmäßig auf der Tarte verteilen.

6. Die Tarte im vorgeheizten Backofen ca. 50 - 70 Minuten backen, bis die Masse gestockt ist. Tarte auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.



Unser Tipp: Wer möchte kann einen Zuckerguss anrühren und diesen mit einem Kuchenpinsel auf den Streuseln verstreichen.

Zur Tarte passt eine Zimtsahne sehr gut (Zutatenmengen siehe oben). Dafür Sahne, Puderzucker und Zimt steif schlagen. Zimtsahne auf die ausgekühlte Tarte dressieren und mit Zimt dünn bestäuben.