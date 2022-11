Saibling mit Kartoffel-Kürbis-Parmesan-Püree

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Kcal: 695 kcal, KJ: 2900 E: 43 g, F: 46 g, KH: 26 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Für das Püree:

500 g Kartoffeln, mehligkochend

etwas Salz

300 g Hokkaido-Kürbis

70 ml kaltgepresstes Olivenöl

2 Gewürznelken

Pfeffer aus der Mühle

frisch geriebene Muskatnuss

120 ml Milch

50 g Parmesan, gerieben

Für Soße und Fisch:

1 Zwiebel

30 g Butter

25 g Mehl

350 ml Gemüse- oder Fischfond

100 g Sahne

1 Lorbeerblatt

4 Stück Saiblingsfilet mit Haut (à ca. 175 g)

Salz

Pfeffer aus der Mühle

2 EL Mehl zum Bestäuben

2 EL Sonnenblumenöl

4 EL Dijon-Senf

SWR SWR -

1. Für das Püree die Kartoffeln schälen, waschen, abtropfen lassen und in gleichmäßige Würfel schneiden. Kartoffeln mit Salzwasser bedeckt in einen Topf geben und zugedeckt weich garen.

2. Währenddessen Kürbis waschen, in Spalten schneiden und die Kerne entfernen. Kürbis ebenfalls in Stücke schneiden. 2 EL Öl in einem Topf erhitzen,

die Kürbisstücke und Gewürznelken darin andünsten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Etwa 6 EL Wasser angießen und den Kürbis zugedeckt bei schwacher Hitze sehr weich dünsten.

3. Für die Soße Zwiebel schälen und in sehr feine Würfel schneiden. 25 g Butter in einem Topf erhitzen. Die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. Mehl überstäuben und anschwitzen.

4. Unter Rühren mit einem Schneebesen mit Fond und Sahne ablöschen. Lorbeer zugeben. Die Soße unter gelegentlichem Rühren etwa 5 Minuten sacht köcheln lassen.

5. Kartoffeln abgießen, etwas Kochwasser dabei auffangen. Kartoffeln kurz ausdampfen lassen.

6. Milch und etwas Salz in einem Topf erhitzen. Kartoffeln durch eine Presse hineindrücken und alles glatt verrühren.

7. Gewürznelken aus dem Kürbis entfernen. Kürbis und Rest Öl fein pürieren, nach Belieben durch ein feines Sieb streichen und unter das Kartoffelpüree

rühren. Ggf. das Püree mit etwas Kochwasser von den Kartoffeln cremiger rühren. Den Parmesan unterrühren und das Püree abschmecken. Das Püree warm halten.

8. Fischfilets kalt abbrausen und mit Küchenpapier gründlich trocken tupfen. Die Filets mit Salz und Pfeffer würzen, dann fein mit Mehl bestäuben.

9. Übrige Butter und Öl zum Braten in einer Pfanne erhitzen. Die Filets darin von beiden Seiten kurz knusprig braten.

10. Die Soße mit Salz, Pfeffer und Senf abschmecken. Saiblingsfilets und Püree anrichten, die Soße dazu reichen.