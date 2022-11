Kürbis-Quitten-Quiche

per Mail teilen

Koch/Köchin: Serkan Güzelcoban

Für den Belag:

500 g Butternutkürbis

2 Lauchzwiebeln

1 Quitte; alternativ die doppelte Menge Äpfel oder Birnen

2 EL Olivenöl

2 EL Zitronensaft

Salz

Pfeffer

300 g saure Sahne

4 Eier (Größe M)

1 TL Thymianblättchen

50 g Bergkäse, gerieben

Für den Teig:

350 g Mehl

1,5 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 ml Olivenöl

100 ml Wasser, ca. lauwarm

Für den Salat:

1 Radicchio

50 g Rauke

1 Schalotte

2 EL Balsamessig, hell

1 TL Senf

1 TL Honig

Salz

Pfeffer

4 EL Olivenöl

1. Kürbis waschen, putzen, entkernen und in Spalten schneiden. Lauchzwiebeln putzen und in ebenfalls fein schneiden. Quitte schälen, vierteln, entkernen und in Spalten schneiden.

2. Kürbis, Lauchzwiebeln und Quitte mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer mischen.

3. Für den Teig Mehl, Backpulver, Salz, Öl und Wasser (nach und nach zugeben) zu einem glatten Teig verkneten.

4. Teig ausrollen und in eine gefettete Quiche-, Tarte- oder Springform (Durchmesser ca. 28 cm) geben, dabei einen ca. 3 cm hohen Rand formen.

5. Das vorbereitete Gemüse gleichmäßig auf dem Teig verteilen.

6. Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

7. Saure Sahne, Eier, Thymian und Käse verrühren und über das Gemüse geben. Quiche auf der mittleren Schiene ca. 40 Minuten goldgelb backen.

8. Inzwischen Radicchio und Rauke putzen, abbrausen und trocken schütteln. Schalotte fein würfeln.

9. Schalotte mit Essig, Senf, Honig, Salz, Pfeffer und Öl verrühren. Mit dem Salat mischen.

10. Quiche aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen. Mit dem Salat anrichten und servieren.