Hähnchenroulade mit Pilzrisotto

Dass sich ein Huhn vielfältig zubereiten und aufs Köstlichste kombinieren lässt, wissen wir. Doch das Essen von Jens Jakob ist umwerfend: Rouladen mit Salbei und Schinken. Dazu ein cremiges Pilzrisotto.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jens Jakob

Für das Hähnchen:

1,6 kg Bio-Maishähnchen

1 Bund Suppengemüse

1 Bio-Zwiebel

etwas Salz

2 Pimentkörner

1 Lorbeerblatt

5 Pfefferkörner

8 Blätter Salbei

etwas Pfeffer aus der Mühle

2 Scheiben Parmaschinken, hauchfein geschnitten

2 EL Butterschmalz

Für den Risotto:

1 Knoblauchzehe

2 Schalotten

3 EL Butter

200 g Risottoreis

75 ml Weißwein

200 g Pilze nach Wahl (z. B. rosé Champignons, Kräuterseitlinge)

2 EL Olivenöl

1 EL Mascarpone

3 EL Parmesan, frisch gerieben

SWR SWR -

1. Für die Brühe vom Hähnchen die Keulen auslösen, die Hähnchenbrust auf Knochen von der Karkasse lösen. Keulen und Brust gründlich

kalt abspülen, trocken tupfen und zugedeckt beiseite legen.

2. Die verbliebene Karkasse und Flügel grob zerkleinern, ebenfalls gründlich kalt waschen und abtropfen lassen.

3. Suppengemüse putzen, waschen und grob würfeln. 4. Zwiebel halbieren und in einem Suppentopf auf den Schnittflächen kräftig braun anrösten. Mit 1 l Wasser ablöschen.

5. Karkasse, Flügel und Suppengemüse zugeben. Mit etwas Salz würzen, Piment, Lorbeer und Pfefferkörner zugeben.

6. Bei schwacher Hitze aufkochen, dabei entstehenden Schaum öfter abschöpfen. Den Fondansatz ca. 40 Minuten offen sacht köcheln lassen.

7. Währenddessen den Backofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

8. Aus den Hähnchenkeulen die Knochen auslösen. Das Fleisch nochmals kalt abspülen und trocken tupfen. Die Haut vorsichtig an-, aber nicht ablösen.

9. Salbei abspülen und trocken tupfen. Je 2 Blätter Salbei unter die Geflügelhaut schieben, Haut darüber ziehen.

10. Das Fleisch sacht plattieren, die Keulen mit der Hautseite nach unten auf ein Arbeitsbrett legen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

11. Je 1 Scheibe Schinken und 1 Salbeiblatt auflegen und das Fleisch fest zu Rouladen aufwickeln. Mit Küchengarn rund binden.

12. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Die Rouladen darin rundherum goldbraun braten. Rouladen in eine Auflaufform setzen und in den heißen Backofen scheiben.

13. Die Hähnchenbrust mit Salz und Pfeffer würzen. Hähnchenbrust im Bratfett auf der Hautseite goldbraun anbraten. Zu den Rouladen in den Ofen geben und alles etwa 20 Minuten fertig garen.

14. Inzwischen für das Risotto die Knoblauchzehe und Schalotten schälen und fein würfeln.

15. In einem Topf 2 EL Butter erhitzen. Knoblauch und Schalottenwürfel darin andünsten. Den Reis zugeben und glasig mit andünsten.

16. Den Wein angießen und offen unter Rühren einkochen lassen.

17. Die vorbereitete Hühnerbrühe passieren.

18. Soviel Brühe zum Reis gießen, dass dieser knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist. Reis unter Rühren etwa 18 Minuten mit noch leichtem Biss dünsten.

Dabei nach und nach immer wieder jeweils soviel Brühe angießen, dass der Reis stets knapp mit Flüssigkeit bedeckt gart.

19. Währenddessen die Pilze putzen, große Pilze eventuell kleiner schneiden.

20. Übrige Butter und Öl in einer Pfanne erhitzen, die Pilze darin bei starker Hitze unter Schwenken braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

21. Unter den gegarten Risottoreis Mascarpone und Parmesan rühren. Die Pilze untermischen und das Risotto mit Salz und Pfeffer abschmecken.

22. Die Hähnchenfilets vom Knochen lösen. Filets und Rouladen aufschneiden, mit Pilzrisotto anrichten. Übrigen Salbei in Streifen schneiden und überstreuen.