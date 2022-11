Fruchtige Zitronen-Joghurttorte

per Mail teilen

Ein knuspriger Boden, eine unfassbar zitronige Füllung und eine super cremige Joghurtsahne. Diese Kühlschranktorte ist ein einzigartiger Kuchengenuss. Da lacht der Sommer. Ein fruchtig frischer Glücksgriff.

Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 347, KJ: 1452, E: 4g, F: 23g, KH: 31g; Koch/Köchin: Claudia Hennicke-Pöschk

Für den Bröselboden:

200 g Butterkekse

20 g Pistazien, gemahlen (Alternativ gemahlene Haselnüsse oder Mandeln)

150 g Butter

Für die Zitronenfüllung:

3 Blatt Gelatine

150 g Butter

150 g Zucker

2 Bio-Zitronen, der Abrieb davon

120 ml frischer Zitronensaft

4 Eier (Größe M)

Für die Joghurtsahne:

6 Blatt Gelatine

400 g Sahne

450 g griechischer Joghurt (10% Fett)

100 g Zucker

50 ml frischer Zitronensaft

Für die Tortendekoration:

1 Bio- Zitrone

Zitronenzesten

15 frische Minzblättchen

Hinweis: Für ca. 14 Stück

1. Für den Boden die Butter flüssig werden lassen. Die Butterkekse in eine Gefriertüte geben und die Kekse mit einem Rollholz zerkleinern. Die zerkleinerten Kekse in eine Schüssel füllen, die Pistazien und die flüssige Butter dazugeben und miteinander gut vermischen.

2. Einen Tortenring (Ø 26cm) in Backpapier einschlagen, die Bröselmasse gleichmäßig auf dem Boden verteilen, festdrücken und ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

3. Für die Zitronenfüllung einen Tortenring (Ø 20cm) mit Klarsichtfolie einschlagen, die Gelatine 5 bis 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen.

4. Die Butter, den Zucker, den Zitronenabrieb und den Zitronensaft aufkochen, die Eier in einer Schüssel mit einem Schneebesen glattrühren und die heiße Zitronenmasse langsam unter die Eiermasse rühren, anschließend die Zitronenmasse zurück in den Topf geben und nochmals unter ständigem Rühren auf ca. 85 °C erhitzen.

Achtung: die Masse wird etwas dicker in ihrer Konsistenz, darf aber nicht kochen, da sonst das Eiweiß ausflockt.

5. Die Zitronenmasse durch ein feines Sieb passieren, die eingeweichte Gelatine zugeben, die Masse in den vorbereiteten Tortenring geben und im Kühlschrank ca. 1 Stunde festwerden lassen.

6. Für die Joghurtsahne die Gelatine 5 bis 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Die Sahne steif schlagen. Den Joghurt, den Zucker und den Zitronensaft glattrühren. Die Gelatine in einem Topf auflösen und mit etwas von der Joghurtmasse angleichen. Die angeglichene Joghurtmasse unter die übrige Joghurtmasse rühren. Die geschlagene Sahne unter die Joghurtmasse heben.

7. Für die Fertigstellung die Zitronenfüllung aus dem Ring lösen, etwas von der Joghurtsahne auf dem gekühlten Bröselboden verteilen, die Zitroneneinlage mittig einsetzen, die restliche Joghurtsahne gleichmäßig einfüllen und im Kühlschrank ca. 2 Stunden festwerden lassen.

8. Die Torte in 14 oder 16 Stücke einteilen, eine Zitrone in Scheiben schneiden und vierteln, auf jedes eingeteilte Stück ein Viertel Zitronenscheibe mit einem Minzblättchen als Dekor auflegen, evtl. in die Mitte ein paar Zitronenzesten und gemahlene Pistazien streuen.