„Wir haben es genauso gemacht, wie wir es können. Da gibt es kein Richtig, und es gibt kein Falsch. Ich würde es genauso wieder machen“, sagt Carmen Breuker.

Die Designerin entwickelt normalerweise nachhaltige Raumkonzepte für das Zuhause ihrer Kunden. Gemeinsam mit Steffen Gill, einem Special-Effect-Artist für die Filmindustrie, stand sie jetzt aber vor der Aufgabe sich für ihre gemeinsame Familie ein eigenes Heim zu schaffen. Raus aus der elektrisierenden und pulsierenden Millionenstadt Hamburg – mitten rein in die beschauliche Weite des Alten Landes. Damit verbunden sind für die beiden nun ganz eigene Erlebnisse und eigene Emotionen!

Gut Ding will Weile haben

Drei Jahre lang hatten Carmen und Steffen das alte Häuschen im Alten Land schon im Blick, bevor es zu ersten Gesprächen mit den Besitzern kam. Im September 2018 war klar, der Kauf findet statt! Am 1. Dezember 2018 erfolgte die Schlüsselübergabe und sie begannen das Haus aus den 1960er Jahren zu Entkernen.

Das Dach hing schief, die Heizungsanlage war komplett veraltet, die Holzfenster energetisch nicht mehr zeitgemäß. Und doch ist es der Wunsch der beiden Bauherren, soviel wie möglich des alten Charmes zu erhalten. Ihr Zeitplan war anfänglich sportlich straff geplant. Doch wie bei jedem Hausbauprojekt kam Vieles anders als gedacht. Am 1. April ist die Familie auf die Baustelle gezogen. Bis Weihnachten 2019 wollen sie endgültig mit Allem fertig sein.

Die Kalkulation

„Wir wurden gut beraten“, berichtet die Bauherrin. Sie haben zehn Prozent mehr eingerechnet und sind – trotz vieler Extras – doch unter dem Budget geblieben. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so viel selbst machen können“, sagt Carmen, „und da haben wir richtig viel gespart“. Steffen war dabei für die „hardware“ zuständig – für alles Grobe wie Hämmern, Meißeln, Bohren, Dach decken, Fenster ein- und ausbauen. Carmen übernahm die „software“ und hat sich z.B. um die Holzböden gekümmert und das Streichen der Wände. Das Budget gibt jetzt noch so viel her, dass die beiden überlegen, den Dachboden nun doch weiter auszubauen.