per Mail teilen

Für Förster Thomas Hauck zählt heimisches Wild zum hochwertigsten Fleisch. Wir haben ihn auf der Jagd im Stadtwald von Baden-Baden begleitet.

Thomas Hauck arbeitet seit 15 Jahre als Förster im Stadtwald Baden-Baden. Er findet es natürlich, dass Menschen Fleisch essen.

Aber ihm ist wichtig zu wissen, wie mit den Tieren umgegangen wurde. Wildfleisch ist für ihn das hochwertigste Fleisch, weil die Tiere am artgerechtesten gelebt haben - nämlich frei und draußen, ohne Zufütterung oder Medikamente.

Auch für die Tötung eines Tieres in freier Wildbahn gibt es in seinen Augen gute Argumente: Der Stress, dem Schlachttiere beim Transport zum und dann im Schlachthof ausgesetzt sind, bleibt dem Wild erspart. Im Wald wird das Tier von einem Schuss überrascht, der es in den meisten Fällen sofort tötet.

Die Fleischverarbeitung – schnell und nachhaltig

"Die Wildkammer, die wir haben, ist schon etwas Besonderes: Wir sind EU-zertifiziert und wir haben eine Fleischbeschau von jedem Stück."

Erlegte Tiere werden in Baden-Baden so schnell wie möglich in die sogenannte Wildkammer gebracht, wo sie professionell zerlegt werden.

Ziel ist, möglichst das ganze Tier zu verwerten - von den edlen Teilen bis hin zum Gulasch. Selbst Knochen für eine Wildbrühe oder Felle zum Gerben werden immer wieder nachgefragt.

Vermarktung im Regionalladen

Das Forstamt Baden-Baden vertreibt sein Wildfleisch im benachbarten Regionalladen. Hier können sich die Kunden sicher sein, nur Fleisch aus heimischer Jagd zu bekommen. Ein weiterer großer Vorteil: Sie müssen dem Förster nicht etwa ein ganzes Reh abnehmen, sondern können genau die Menge kaufen, die sie brauchen.