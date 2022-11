Die Wurstmanufaktur

Metzgermeister Hans-Dieter Mayer aus Schwäbisch Hall legt großen Wert auf sein Handwerk und ist überzeugt davon, dass auch der Beruf des Metzgers wichtig ist für "gutes Fleisch". Wir haben ihn in seiner Wurstmanufaktur besucht.

Fleisch soll offenbar für viele Menschen vor allem eines sein: Billig. Das lässt sich zumindest vermuten, wenn man sich aktuelle Verkaufsstatistiken anschaut. Mittlerweile werden nach Angaben des Deutschen Fleischer Verbands etwa 40 Prozent aller Fleischerzeugnisse beim Discounter gekauft, nur noch ca. 16 Prozent entfallen auf kleinere Handwerksbetriebe, die "Metzger des Vertrauens".

Dass dieser Trend schon einige Zeit anhält, lässt sich auch an den zahlenmäßig negativen Entwicklungen im Fleischerhandwerk ablesen. Seit Jahren geht sowohl die Zahl der selbständigen Fleischer-Fachbetriebe, als auch die der Auszubildenden zurück.

Die immer weiter vorangetriebene "Industrialisierung" der Fleisch- und Wurstproduktion bleibt nicht ohne Folgen. Das zeigt sich sowohl an der Tierhaltung, als auch an der Fleischverarbeitung.

Ein Gegenentwurf

Hans-Dieter Mayer ist Metzgermeister aus Leidenschaft. Für ihn ist Fleisch etwas Besonderes, sagt er - ein hochwertiges Lebensmittel, das in seinen Augen oft nicht die Wertschätzung erfährt, die es verdient. Und tatsächlich unterscheidet sich die Fleischverarbeitung in der Wurstmanufaktur der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall in vielen Punkten maßgeblich von der Verarbeitung in den meisten anderen Betrieben.

Wertschätzung von Anfang bis Ende

Das beginnt bei der Herkunft des Fleisches. Hans-Dieter Mayer weiß genau, woher die Tiere kommen, die bei ihm auf dem Tisch landen. Das ist ihm sehr wichtig. Massentierhaltung und Antibiotika-Einsatz sind tabu, stattdessen setzt die Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft auf kontrollierte und artgerechte Haltung.

"Frisches Fleisch ist das beste Gewürz"

Die Tiere werden direkt vor Ort geschlachtet und anschließend noch warm zerlegt und weiterverarbeitet - genau wie früher bei Hausschlachtungen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, auf Zusatzstoffe wie Phosphat zu verzichten.

Diese Haltung wird inzwischen unter dem Stichwort "from Nose to Tail" ("von der Nase bis zum Schwanz") mehr und mehr zum Küchentrend

Eine weitere Besonderheit: In der Wurstmanufaktur werden alle Teile der Tiere verarbeitet. Etwas wegzuwerfen oder billig abzugeben widerspricht der Philosophie der Wertschätzung, die Hans-Dieter Mayer und seine Kollegen leben.

In der industriellen Wurst- und Fleischwarenproduktion bleibt dafür in der Regel keine Zeit. Hier ist es gängige Praxis, "unedle" Teile der Tiere in Drittländer außerhalb der EU oder an Tierfutterproduzenten zu verkaufen - oder sie schlicht zu entsorgen.

"Gutes Fleisch" statt gar kein Fleisch

Hans-Dieter Mayer liegt die Qualität der Fleischprodukte am Herzen. Sein Credo: "...ich will nicht, dass die Menschen kein Fleisch mehr essen, aber sie sollen gutes Fleisch essen"!