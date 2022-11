Bio-Geflügel

Wir nehmen Sie mit auf einen Bio-Geflügelhof in Rheinland-Pfalz. Bio-Bäuerin Monika Hense hat sich für einen unkonventionellen Weg im Umgang mit ihren Tieren entschieden.

Monika und Christian Hense betreiben in Montabaur einen Biogeflügelhof.

Zurzeit halten sie 140 Masthähnchen. Nach den Bio-Richtlinien könnten Sie eigentlich noch viel mehr Hühner halten. Die Familie hat sich aber bewusst für weniger Tiere entschieden, da mit einer höheren Anzahl der Infektionsdruck und der Stress für jedes einzelne Tier immer größer wird.

Auf dem Bio-Geflügelhof Hense haben die Tiere genügend Auslauf, der immer wechselweise begrünt wird. Außerdem wird dem Futter der Tiere weder Antibiotika noch Hormone zugesetzt. Nach drei bis vier Monaten werden die Tiere dann geschlachtet. Sie werden von Familie Hense als Direktverkauf im eigenen Hofladen verkauft. Die Familienphilosophie: Die Tiere werden als ganzes Hähnchen verkauft, nicht in Einzelteilen.

Massentierhaltung in Deutschland

630 Millionen Hühner und 38 Millionen Puten werden pro Jahr in Deutschland geschlachtet. Mit 20% des verzehrten Fleisches liegt das Geflügel damit auf Platz zwei hinter Schweinefleisch (60%) und damit noch vor Rindfleisch.



99% der Masthähnchen leben in Intensivhaltung. Hier haben sie im Stall gerade mal die Fläche eines Papiertaschentuchs Platz. Die Bio-Masthühner haben Auslauf und im Stall etwa doppelt so viel Platz wie die konventionellen Masthühner.



Außerdem werden in 80% der Mastbetriebe Antibiotika eingesetzt. Die Hühner würden sonst die intensive Haltung nicht überleben. Nach 28 Tagen werden die Tiere dann geschlachtet. Bio-Masthühner werden im Vergleich dazu ca. drei Monate alt.



