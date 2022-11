per Mail teilen

Mehr als 40 Millionen Deutsche tragen Brille – mittlerweile gibt es sie in allen möglichen Farben und Formen. Die Brille ist längst nicht mehr nur Sehhilfe, sondern Statement. Und die meisten kaufen bei Fielmann oder Apollo. Unübersehbar sind sie Deutschlands Platzhirsche auf dem Optikermarkt. Aber können Sie auch in unserem Dienstleistungscheck überzeugen? Wir haben Preise, Beratung und den angebotenen Sehtest in den Filialen verglichen – mit und ohne Kamera.