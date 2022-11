16 Milliarden Euro! So viel Umsatz machen die Drogeriemärkte in Deutschland jedes Jahr. Heißt: jeder Haushalt gibt dort im Schnitt 400 Euro im Jahr aus. Und das meiste davon landet in den Kassen von zwei großen Unternehmen: Rossmann und dm. Beide kommen auf knapp 2 Millionen Kunden, und das jeden Tag. Die beiden Drogerieketten sind die Marktführer in Deutschland.

Doch bei welchem der beiden Drogeriemärkte bekomme ich denn nun mehr für mein Geld? Wer hat die größere Auswahl und den besseren Service?