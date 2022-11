Unsere Buchtipps der Woche

Wir stellen Ihnen unsere aktuellen Lieblingsbücher vor - vom Roman über Kinderbücher und lustige Ehe-Geschichten bis zum Kochbuch. Viel Spaß beim Schmökern!

Als das Leben wieder schön wurde

Wunderlich Verlag -

Roman

Autorin: Kerstin Sgonia

Verlag: Wunderlich

Inhalt:

Mit Lippenstift und Lebensmut. Drei Frauen bringen mit ihrem mobilen Schönheitssalon Farbe in das Hamburg der 50er Jahre.

1954 sind die dunklen Jahre vorbei, die Wunden des Krieges jedoch noch lange nicht verheilt. Greta Bergström hat fast ihr gesamtes Leben in Stockholm verbracht, bei ihrer Ankunft in Hamburg ist der Himmel über der Stadt so grau wie die Seelen der Menschen. Mit ihrer offenen Art eckt die fröhliche Schwedin überall an, eine Stelle als Kosmetikerin sucht sie vergebens. Alles ändert sich, als Greta sich mit zwei Frauen anfreundet: Marieke, die aus Ostpreußen fliehen musste und den Nachbarinnen in den Altonaer Nissenhütten die Haare macht; und Trixie, die im feinen Blankenese lebt und unglücklich in einen amerikanischen Soldaten verliebt ist. Gemeinsam beschließen die drei Frauen, einen mobilen Schönheitssalon zu eröffnen. Ihre Kundinnen sollen sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen, das Leben endlich wieder genießen. Nach den schweren Jahren ein Stück vom Glück zu finden, davon träumen auch die drei Freundinnen…

Moki träumt vom Fliegen

Anatol Schulz Verlag -

Kinderbuch

Autor: Anatol Schulz

Verlag: Anatol Schulz Verlag

Inhalt:

Dass Elefanten nicht fliegen können, findet Moki gar nicht gut und beschließt, sich nicht von so Lappalien wie dem „Unmöglichen“ aufhalten zu lassen. eine Geschichte mit sprichwörtlichen Höhen und Tiefen, erzählt in Reimform.

Ist das hier noch Liebe oder kann das weg?

Lappan Verlag -

Die Frau, der Mann und der ganz normale (Ehe-)Wahnsinn: Geschichten für Alterspubertier-Pärchen

Autoren: Nadine und Mark Backes

Verlag: Lappan

Inhalt:

Für alle Ehepubertierchen!

Der Mann will ein Sabbatical vor der Konsole, die Frau mal wieder einen neuen Ernährungstrend ausprobieren, beide planen jede Woche ein neues Gartenprojekt und plötzlich ist das Kind groß und man selbst schon seit 15 Jahren verheiratet.

Das Newcomer-Autorenpaar Nadine und Mark Backes erzählt in sarkastischen, manchmal grotesken, oft herzerwärmenden, aber immer sehr sehr lustigen Geschichten vom gemeinsamen Älterwerden, Urlaub machen, Fremdschnuppern, der Midlife-Crisis und vor allem ... von der Liebe.

Manno! - Alles genau so in echt passiert

Klett Kinderbuch Verlag -

Kinderbuch

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 in der Sparte "Kinderbuch"

Autorin: Anke Kuhl

Verlag: Klett Kinderbuch

Inhalt:

Die meisten von uns kennen und lieben Anke Kuhl. Wir lieben ihren herrlich frechen, lockeren Strich, die ernsten Kulleraugen in Kindergesichtern, die nicht ständig lächeln. Wir lieben ihren Sinn für Körperlichkeit in „Klär mich auf“, ihren schwarzen Humor in „Alle Kinder“ und die tiefgründigen Mienen ihrer Tierfiguren.

Jetzt erhalten wir eine Ahnung davon, wo dieser Reichtum seinen Ursprung hat. „Manno!“ erzählt in herrlichen Comic-Episoden von der Kindheit der kleinen Anke in einer hessischen Kleinstadt. Wir tauchen ein in eine Welt, in der Oma und Opa noch im selben Haus leben und in der man nachmittags auf ziemlich abseitige Ideen kommen kann. Eine Welt, die bei aller Familienintimität nicht ohne Brüche ist. Ein ungemein berührendes Buch für Kinder und Große mit einer immensen Spannbreite von quietschkomisch bis tieftraurig und ganz viel dazwischen.

Familienrezepte mit Fertig-Blätterteig

Bassermann Verlag -

Schnell, gesund und lecker. Das Kochbuch mit Rezepten für Große und Kleine. Gut kochen für die ganze Familie

Autoren: Christine Sinnwell-Backes & Timo Backes

Verlag: Bassermann

Inhalt:

Familienessen sind wunderbar - besonders, wenn es schnell und einfach geht und es allen schmeckt. Die Autoren dieses Buches haben alle Rezepte ihrem Familienalltag mit zwei Kindern (und vielen kleinen und großen Gästen) entnommen. Nun sind die beliebtesten Gerichte in diesem Kochbuch versammelt. Lassen Sie sich von der Vielfältigkeit von Fertig-Blätterteig überraschen und entdecken Sie die vielen tollen Gerichte.