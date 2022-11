Rund um den Mond

per Mail teilen

Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Mond. Was ist das eigentlich genau für ein Himmelskörper? Warum richten manchen Leute Ihr Leben nach ihm? Und werden wir irgendwann auf dem Mond leben? Diese und viele andere Fragen werden wir versuchen zu beantworten.

Montag: Was ist unser Mond?

Die Sonne versorgt die Erde mit Energie aber erst mit der Anziehungskraft des Monds dreht sich die Erde regelmäßig um ihre Achse. Ohne ihn wäre die Erde in Strudel geraten, Klimakapriolen wären die Folgen. Die Erde wäre eine Wüstenlandschaft, entstanden aus einem schnellen Wechsel extremen heiße Hochsommer und eisige Winter. Aber was ist eigentlich der 384.000 Kilometer entfernte Erdtrabant?

Dienstag: Hat der Mond Einfluss auf uns Menschen?

Beeinflusst der Erdtrabant das Verhalten von uns Menschen? Seit Anfang der 90er Jahre finden im deutschen Buchhandel immer mehr Publikationen Verbreitung, in denen behauptet wird, dass der Mond uns den Lebensrhythmus liefert. Wie ein Metronom gibt er dem Leben auf der Erde den Takt an. Aber stimmt es?

Mittwoch: Wie entsteht eine Mondfinsternis?

Wissen Sie, was eine "MoFi" ist? Die Abkürzung wird gerne von Astronomen verwendet. Gemeint ist damit eine Mondfinsternis, also das Phänomen, dass sich der Mond plötzlich verdunkelt. Eine spannende Sache! Eine totale Mondfinsternis findet heute Nacht statt. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie die noch mal genau funktioniert. Wir geben Ihnen eine Antwort darauf.

Donnerstag: Wer ist als nächster oben?

Über 30 Jahre lang wurde der Mond vernachlässigt. So lange liegen die letzten Apollo-Missionen der USA zurück. Inzwischen ist sogar der Mars genauer vermessen als unsere Trabant. Ist die Zeit, als Forscher nur noch Augen für den Mars hatten, vorbei? Wann fliegen wir wieder auf den Mond?

Freitag: Ein Grundstück auf dem Mond?

Es gibt Leute, die glauben, dass ein Haus auf dem Mond eine sichere Investition ist. Denn die Erde ist übervölkert und das Leben hier ist stressig. Wer in maximaler Ruhe und ohne Nachbarn leben will, kann die Erdabgewandte Seite des Mondes besiedeln, nur hier sollten sie sich warm anziehen, Außentemperatur minus 160 Grad. Vielleicht wollen Sie sich jetzt schon ein Schrebergartengrundstück mit Erdblick im Urlaubsland der Zukunft sichern? Also doch, ein Stückchen Mond für mich allein?