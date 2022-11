Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 04. – 08.05.2020

Montag, 04.05.2020



Rezept: Grüner Spargel mit Erdbeeren und gebratenem Ziegenkäse von Ali Güngörmüs



Leben: Reiserecht: Im Sommer Urlaub auf Balkonien oder nicht? Mit Kay Rodegra, Anwalt für Reiserecht



Kreativ mit Stefan Göttle: Birkenobjekt zum Hängen

Dienstag, 05.05.2020



Rezept: Topfennocken mit gebratenem Radicchio von Jörg Sackmann



Leben: Maikäfer. Mit Dr. Mario Ludwig, Biologe



Leben: Asthma. Mit Dr. Stephanie Korn, Ärztin für Lungen- und Bronchialheilkunde



Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Marmorierte Vasen







Mittwoch, 06.05.2020



Rezept: Rahmkohlrabi mit Mandel-Kartoffel-Püree von Jacqueline Amirfallah



Leben: Geranien - so blühen sie den ganzen Sommer. Mit Matthias Alter, Gärtner



Kreativ mit Andreas Frisch: Solarleuchten reparieren







Donnerstag, 07.05.2020



Rezept: Schnitzel in Eihülle mit Tomatennudeln von Martin Gehrlein



Leben: E-Bikes kaufen - worauf muss ich achten? Mit Tobias Eicker, Fahrradhändler



Kreativ mit Martina Lammel: Tontopf-recycling: Ziergarten für den Balkon







Freitag, 08.05.2020



Rezept: So geht's: Buttersaucen. Mit Rainer Klutsch

Leben: Glas, Dose & Co. - Lebensmittel gesund und gut verpackt (LiveU-Schalte)

Kreativ mit Nadine Weckardt: Bunter Pfingstrosenstrauß

Aus aktuellem Anlass kann es zu Änderungen im Sendeablauf kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis.