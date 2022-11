Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 12. - 16.08.2019



Moderation: Fatma Mittler-Solak

Montag, 12.08.2019

Rezept: Ratatouille mit Reistalern von Christina Richon

Leben: Fit bleiben bei der Hausarbeit. Mit David Müller, Physiotherapeut

Kreativ mit Nadine Weckardt: Blütenregen aus der Gießkanne





Dienstag, 13.08.2019

Rezept: Gepfeffertes Roastbeef mit mediterranen Pommes von Michael Kempf

Leben: Duftpelargonien richtig pflegen. Mit Matthias Alter, Gärtner im Kloster Maria Laach

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Terrazzo-Untersetzer





Mittwoch, 14.08.2019

Rezept: Sandwich-Variationen von Christian Henze

Leben: Starke Blase. Mit Dr. Lothar Zimmermann, Arzt und Medizinjournalist

Kreativ mit Annelie Kojic: Häkel-Cupcake





Donnerstag, 15.08.2019

Rezept: Nizza-Salat von Vincent Klink

Leben: Ihre Rechte beim Taxi-Fahren. Mit Kay Rodegra, Rechtsanwalt

Kreativ mit Martina Lammel: Schmuckschale aus Pappmaschee







Freitag, 16.08.2019

Rezept: So geht's: Crêpes. Mit Simon Tress

Leben: So bleibt Obst und Gemüse länger frisch. Mit Dr. Stephan Lück, Ernährungswissenschaftler

Kreativ mit Andreas Frank: Luftiger Strauß in Weiß

Aus aktuellem Anlass kann es zu Änderungen im Sendeablauf kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis!