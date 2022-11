Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 17. - 21.06.2019



Moderation: Fatma Mittler-Solak

Montag, 17.06.2019

Rezept: Grüne Bohnen mit Honigzwiebeln und Fächerkartoffeln von Theresa Baumgärtner

Leben: So können Sie Plastikfolie in der Küche ersetzen. Mit Sabine Schütze, SWR Redaktion Umwelt und Ernährung

Kreativ mit Holger Schweizer: Rosen und Freilandblumen in Gußeisen gesteckt





Dienstag, 18.06.2019

Rezept: Glasiertes Flank Steak mit Polenta von Philipp Stein

Leben: Gesunde Hand - Karpaltunnelsyndrom. Mit Dr. Manuel Kalt, Orthopäde

Kreativ mit Tanja Steinbach: Gehäkelte Schlüsselanhänger





Mittwoch, 19.06.2019

Rezept: Gefüllte Spitzpaprika mit Bulgur und Petersilien-Minze-Salat von Ali Güngörmüs

Rezept: Himbeer-Schnitte von Cynthia Barcomi

Leben: Spülmaschine reinigen. Mit Achim Wiehle, Reinigungsfachmann

Kreativ mit Stefanie Renk: Boho-Sonnenschirm





Donnerstag, 20.06.2019

Rezept: Schaschlik mit Paprikasauce von Vincent Klink

Leben: Wohnmobile: viel Komfort auf kleinem Raum

Kreativ mit Martina Lammel: Türkranz aus Schwemmholz







Freitag, 21.06.2019

Rezept: So geht's: Flammkuchen. Mit Sören Anders

Leben: Mit Yoga den Rücken stärken. Mit Heike Sieder, Yogalehrerin

Kreativ mit Nadine Weckardt: Rosenkranz zum hinlegen

Aus aktuellem Anlass kann es zu Änderungen im Sendeablauf kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis!