Unsere Wochenthemen

Wochenübersicht vom 08. - 12.04.2019



Moderation: Evelin König

Montag, 08.04.2019

Rezept: Ein schicker Teller mit saisonalen Produkten: Rote-Bete-Forellentatar mit Kartoffel-Karotten-Rösti von Christina Richon

Leben: Mietrecht: Reparaturen - wer zahlt? Mit Thomas Hannemann, Rechtsanwalt

Kreativ mit Leoni Gehr: Blumiges Osternest





Dienstag, 09.04.2019

Rezept: Gefüllte Hähnchenkeulen mit geröstetem Blumenkohl - afrikanisch-arabisch gewürzt von Martina Kömpel

Leben: So wird Ihr Fahrrad fit für den Frühling. Mit Jochen Rehm, Fahrradhändler

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Holz-Hasen-Eierbecher





Mittwoch, 10.04.2019

Rezept: Bunte Frühlingsküche von Jacqueline Amirfallah: Brokkoli-Kräuter-Terrine mit Möhrensalat

Leben: Weiße Schuhe - So werden Turnschuhe und Sneakers wieder blitzblank. Mit Luca-Fabian Schulz, Schuhputz-Profi

Leben: Naturkosmetik gegen Augenfältchen. Mit Melanie Wenzel, Heilpraktikerin

Kreativ mit Lisa Vogel: Tattoo-Eier





Donnerstag, 11.04.2019

Rezept: Brot köstlich verwertet: Salat von gebratenen Semmelknödeln mit Radieschen und jungem Spinat von Otto Koch

Leben: Eier gesund genießen. Mit Dr. Stephan Lück, Ernährungswissenschaftler

Kreativ mit Martina Lammel: Stein-Figuren mit Draht fürs Beet







Freitag, 12.04.2019

Rezept: So geht's: Omelett und anderes vom Ei. Tarik Rose zeigt, wie leckere Eierspeisen gelingen.

Leben: Entkalken - so klappt's - Beispiel Bügeleisen. Mit Christine Klöber, Hauswirtschaftliche Beraterin

Kreativ mit Nadine Weckardt: Frühlingsdeko in der Bodenvase

