Unsere Wochenthemen

Moderation: Florian Weber

Montag, 01.04.2019

Rezept: Pasta einfach selbst gemacht: Tagliatelle mit Limetten-Sahne-Sauce von Theresa Baumgärtner

Leben: Handwerker im Haus - so vermeiden Sie Ärger. Mit Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte

Kreativ mit Nadine Weckardt: Kräuter - hübsch gestaltet zum Verschenken





Dienstag, 02.04.2019

Rezept: Geschnetzeltes von der Poulardenkeule mit Sauerrahmküchle, Erbsen und Kohlrabi - Jörg Sackmanns feines Frühlingsgericht mit vielen frischen Kräutern

Leben: Mehr Lebensqualität dank Hörgerät. Mit Marco Scherer, Hörgeräteakustiker aus Mannheim

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Topflappen genäht in Blattform



Mittwoch, 03.04.2019

Rezept: Auch farblich ein Genuss: Jacqueline Amirfallahs Safran-Blumenkohl mit Mandel-Bulgur

Leben: Ernährung gegen Bluthochdruck. Mit Dr. Claudia Laupert-Deick, Ernährungswissenschaftlerin

Kreativ mit Lisa Vöhringer: Armband aus Schraubenmuttern





Donnerstag, 04.04.2019



Rezept: Spinat- oder Mangoldblätter lecker gefüllt: Schwäbische Laubfröschle mit Pastinaken von Vincent Klink

Leben: Grüner Sichtschutz für Balkon und Terrasse. Mit Dr. Markus Phlippen, TV-Gartenexperte

Kreativ mit Martina Lammel: Maritimes Windspiel





Freitag, 05.04.2019

Rezept: So geht's: Gnocchi. In unserer Schritt-für-Schritt-Kochschule gibt es heute Bärlauch-Gnocchi mit Burrata und Kirschtomaten von Andreas Schweiger

Leben: So schmeckt grüner Tee nicht bitter. Mit Björn Deinert, Teamaster

Kreativ mit Anastasia Baron: Hyazinthen aus Papier





Aus aktuellem Anlass kann es zu Änderungen im Sendeablauf kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis.