Unsere Wochenthemen

Wochenübersicht vom 04.09. bis 08.09.2017



Moderation: Holger Wienpahl





Montag, 04.09.2017



Rezept: In dieser Woche nehmen wir sie mit auf eine Genussreise nach Südtirol: Wir starten mit Topfen-Soufflé mit Weinpflaumen von Theresa Baumgärtner

Leben: Wanderspaß mit der richtigen Funktionskleidung. Mit Prof. Lutz Vossebein, Hochschule für Textil- und Bekleidungstechnik Mönchengladbach

Kreativ mit Holger Schweizer: Tischdekoration zur Südtirolwoche

Südtirol: Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran





Dienstag, 05.09.2017



Rezept: Kartoffelnocken mit Schüttelbrot, Radicchio und Gorgonzola - eine Kreation von Michael Kempf

Leben: Zauberhafte Herbstblüher auf Balkon und Terrasse. Mit Heike Boomgaarden, Gartenbauingenieurin

Kreativ mit Tanja Steinbach: Gestricktes Schaltuch

Südtirol: der Meraner Höhenweg





Mittwoch, 06.09.2017

Rezept: Jacqueline Amirfallah bringt Kasknödel auf den Tisch, so einfach wie lecker!

Leben: Arnika - Heilkraut und Alpenblume. Mit Melanie Wenzel, Heilpraktikerin

Kreativ mit Melanie Heitmann-Schneider: Vasen und Geschirr mit Nagellackmarmorieren

Südtirol: die Wurzer Alm in Hafling





Donnerstag, 07.09.2017

Rezept: Das brutzelt verheißungsvoll in der Pfanne: Bauern-Gröstl - von Otto Koch mit Rettichsalat serviert

Leben: So gut sind Fertig-Knödel. Mit Dr. Stephan Lück, Ernährungswissenschaftler

Kreativ mit Martina Lammel: Gartenhocker aus Zinkeimer und Holz / Alpines Sitzkissen

Südtirol: Apfelernte und Apfelsaftproduktion am Ritten





Freitag, 08.09.2017



Rezept: Der kulinarisch krönende Abschluss unserer Südtirolreise: Schlutzkrapfen, eine Nudelspezialität, gekocht von Frank Buchholz

Leben: Erste Hilfe. Mit Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist

Kreativ mit Holger Schweizer: Alpenstrauß

Südtirol: das Weingut Dominikus am Kalterer See



