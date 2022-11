Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 21.08. bis 25.08.2017

Moderation: Fatma Mittler-Solak



Montag, 21.08.2017



Rezept: Sind ruck zuck fertig, machen bleibenden Eindruck! Kalbsröllchen mit Parmesan-Spinat-Füllung von Sören Anders

Leben: Recht: Unfall - Was tun? Mit Frank Bräutigam, SWR-Redaktion Recht und Justiz

Kreativ mit Nadine Weckardt: Strohblumenkranz





Dienstag, 22.08.2017



Rezept: Tomatensuppe auf die feine Art: Jörg Sackmann kocht Schaumsuppe von geschmorten Ochsenherztomaten

Leben: Schulterschmerzen- Übungen statt Tabletten. Mit Dr. Tomas Smith, Orthopäde

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Trendmaterial Bienenwachstuch





Mittwoch, 23.08.2017



Rezept: Eine fruchtig und herzhafte Kreation: Gefülltes Grillhähnchen mit Weintrauben und Oliven von Martina Kömpel

Rezept: Dazu passt ein leichtes Sommerdessert: Pavlova - Baiserdessert mit Sommerbeeren von Cynthia Barcomi

Leben: Süsse Leckereien - Von A wie Apfelkuchen bis Z wie Zwetschgenröster. Die besten Tipps von den Profis. Mit Cynthia Barcomi und Martina Kömpel

Kreativ mit Ioana Golzke: Papercut-Baum





Donnerstag, 24.08.2017



Rezept: Fischfrikadelle - mit Rahmspitzkohl in idealer Begleitung. Otto Koch steht am Herd

Leben: Girokonten - Bankgebühren schlagen zu Buche. Mit Kerstin Backofen Finanztest

Kreativ mit Martina Lammel: Upcycling: Windlichter aus Altglasgefäßen





Freitag, 25.07.2017



Rezept: Das wird ein leckeres Wochenende! Pizza mit grünem Tomatensugo von Frank Buchholz

Leben: Welcher Käse passt auf welche Pizza? Mit Sabine Schütze, SWR Redaqktion Umwelt und Ernährung

Studiogast: Stefan Mross

Kreativ mit Nadine Weckardt: Strauß mit Gräsern







Aus aktuellem Anlass kann es zu Änderungen im Sendeablauf kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis.