Unsere Wochenthemen

Wochenübersicht vom 15.08. bis 19.08.2016

Moderation: Florian Weber

Montag, 15.08.2016



Küstenreise: Fischbrötchen in Langballigau

Rezept: Ein Snack mit Raffinesse: Frank Buchholz serviert Pastrami-Avocado-Sandwich

Leben: Mit Minijob das Einkommen aufbessern. Mit Dr. Wolfgang Buschfort, Knappschaft-Bahn-See

Kreativ mit Nadine Weckardt: Ährengirlande als Tischdeko



Dienstag, 16.08.2016



Küstenreise: Fehmarn

Rezept: Jörg Sackmann veredelt seine Fruchtkaltschale mit Krustentieren

Leben: Garten: Dahlien. Mit Heike Boomgaarden, Gartenbauingenieurin

Kreativ mit Yoshiko Klein: Brillenetui aus japanischen Stoffen

Mittwoch, 17.08.2016

Küstenreise: Ostseeküsten-Radweg

Rezept: Parmigiana di Melanzane - Martina Kömpel kocht diesen mediterranen Auberginenauflauf.

Leben: Schwindel. Mit Dr. Harry König, Allgemeinmediziner

Kreativ mit Christine Wiegelmann: Florale Schmuckstücke für eine sommerlich Gartenparty

Donnerstag, 18.08.2016

Küstenreise: Bernstein am Cap Arkona/Rügen

Rezept: Heute gibt es herzhaften Knödelsalat zu zarten Kaninchenkeulen. Vincent Klink steht am Herd.

Leben: Fitness für zu Hause - wie gut sind Fitness-Apps?. Mit Dr. Klaus Weiß, Sportwissenschaftler

Kreativ mit Martina Lammel: Urlaubsfotos im Glas

Freitag, 19.08.2016

Küstenreise: Strandkorbmanufaktur in Heringsdorf/Usedom

Rezept: Der Nordische Fischteller von Sören Anders: eine kulinarische Erinnerung an unsere Reise an Nord- und Ostsee

Kreativ mit Nadine Weckardt: Maritimes mit Wilder Möhre, Meerschaum und Seesternen

