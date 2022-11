Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 08.08. bis 12.08.2016

Moderation: Fatma Mittler-Solak

Montag, 08.08.2016

Küstenreise: St. Peter Ording

Rezept: Ungewöhnlich und köstlich! Frank Buchholz kombiniert Flusskrebsravioli mit gebratenem Lammbries.

Leben: Mein Recht bei Kreuzfahrten. Mit Kay P. Rodegra, Fachanwalt Reiserecht

Kreativ mit Holger Schweizer: Strauß mit exotischen Früchten

Dienstag, 09.08.2016



Küstenreise: Friesengestüt und Friesennothilfe auf Nordstrand

Rezept: Zander mit Limetten-Mayonnaise und Taboulé - Ali Güngörmüs kocht heute dieses frische Sommergericht

Leben: Blutspende. Mit Lothar Zimmermann, Arzt und SWR-Redakteur

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Urlaubsfotos und Landkarten zum Aufhängen

Mittwoch, 10.08.2016



Küstenreise: Schollenbraten im Watt in Hooksiel

Rezept: Hähnchenbrust mit orientalischer Note: Jacqueline Amirfallah serviert sie mit Safran auf Tomaten-Linsen-Püree

Leben: Garten: So gelingt ihre Tomatenernte. Mit Melanie Grabner, Tomatenzüchterin

Ratgeber: Schmetterlinge - gefährdete Schönheiten. Mit Carsten Weber, Naturschützer

Kreativ mit Steffi Renk: Wandwaben aus Eisstielen

Donnerstag, 11.08.2016

Küstenreise: Teestube in Greetsiel

Rezept: Mehr als einfach nur Pfannkuchen: Bei Vincent Klink gibt's Kratzete mit Zucchinisalat

Leben: Lavendel - wohltuend und nützlich. Mit Melanie Wenzel, Heilpraktikerin

Kreativ mit Martina Lammel: Fackel-Windlicht in maritimer Optik

Freitag, 12.08.2016



Küstenreise: Seehundstation in Norddeich

Rezept: Fenchel im Salzteig mit Cidresabayon - ein Geschmackserlebnis von Michael Kempf

Leben: Früher in Rente - so kann es klappen. Mit Bernd Brückmann, Stiftung Warentest

