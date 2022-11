Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 21.03. bis 25.03.2016

Moderation: Evelin König

Montag, 21.03.2016

Rezept: Nicole Just bereitet Kohlrabi-Karotten-Puffer zu.

Leben: Alte Uhren im neuen Look. Mit Jörg Lüdekind, Uhrmacher

Kreativ mit Holger Schweizer: Oster-Tischdekoration in gelb und weiß





Dienstag, 22.03.2016

Rezept: Karlheinz Hauser bereitet Geschmorte Kaninchenkeule zu.

Leben: Buchtipps zu Ostern. Mit Karla Paul, Buchbloggerin

Kreativ mit Christian Ludwig: Oster-Frühstücksbrett





Mittwoch, 23.03.2016

Rezept: Jacqueline Amirfallah bereitet Tajine mit Hähnchen und Salzzitrone zu.

Leben: Wechseljahre: Hilfe bei Hitzewallungen. Mit Dr. Ina Ilkhanipur, Frauenärztin

Kreativ mit Anastasia Baron: 3D-Eier aus Papier





Donnerstag, 24.03.2016

Rezept: Otto Koch bereitet Fischfrikadellen zu.

Leben: Wie bleibt Brot lange frisch? Mit Lutz Geißler, Brotback-Blogger

Kreativ mit Martina Lammel: Last Minute Oster-Deko





Freitag, 19.02.2016

Karfreitag - unsere Sendung fällt aus. Das ARD Buffet Team wünscht Ihnen frohe Ostertage und begrüßt Sie wieder am Dienstag, dem 29. März.

Aus aktuellem Anlass kann es zu Änderungen im Sendeablauf kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis!