Unsere Wochenthemen

Wochenübersicht vom 22.02. bis 26.02.2016

Moderation: Florian Weber

Montag, 22.02.2016

Rezept: Nicole Just bereitet Rotkohlstrudel-Taschen mit Lauchgemüse zu.

Leben: Keine Angst vor Einbrechern - So sichern Sie Haus und Wohnung. Mit Markus Schettke, Kripo Dortmund

Kreativ mit Holger Schweizer: Zwiebelblüher in bunten Dosen

Dienstag, 23.02.2016

Rezept: Karlheinz Hauser bereitet gebratenen Kabeljau mit Pak Choi und Enoki-Pilzen zu.

Leben: Haare – von der Frisur bis zum Bart

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Vintage-Regal aus Allzweckkisten

Mittwoch, 24.02.2016

Rezept: Jacqueline Amirfallah bereitet Papas arrugadas mit Mojo zu.

Leben: Detox: Was bringt's? Mit Dr. Harry König, Allgemeinmediziner

Kreativ mit Melanie Heitmann-Schneider: Werkzeugtasche aus Anti-Rutsch-Matte

Donnerstag, 25.02.2016

Rezept: Vincent Klink bereitet Schweinegeschnetzeltes mit Bratkartoffeln zu.

Leben: Waschmittel selber herstellen. Mit Melanie Wenzel, Heilpraktikerin

Kreativ mit Martina Lammel: Laptop-Ständer aus Bambus

Freitag, 26.02.2016

Rezept: Tarik Rose bereitet Kartoffel-Grünkohl-Ragout mit geräucherter Forelle zu.

Leben: Grüne Smoothies. Mit Sabine Schütze, SWR Redaktion Umwelt und Ernährung

Kreativ mit Holger Schweizer: Hängende Tischdekoration mit Zwiebelblühern

