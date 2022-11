Unsere Wochenthemen

Wochenübersicht vom 21.12.2015 bis 23.12.2015

Moderation: Evelin König

Montag, 21.12.2015



Rezept: Nicole Just bereitet Gebackene Süßkartoffeln mit Macadamia-Tomaten-Crumble zu.

Leben: Multimedia-Weihnachtsgeschenke. Mit Andreas Reinhardt, ARD-Multimedia-Experte

Kreativ mit Holger Schweizer: Festliche Tischdekoration mit Amaryllis





Dienstag, 22.12.2015



Rezept: Jörg Sackmann bereitet Mousse von der Perlhuhnkeule mit Chicorée zu.

Leben: Mit Haustieren durch die Feiertage. Mit Dr. Joachim Willuhn, Tierarzt

Kreativ mit Damian Swiderski: Weihnachtskärtchen in Metallic-Farben





Mittwoch, 23.12.2015



Rezept: Jacqueline Amirfallah bereitet Orientalischen Gänsebraten mit Dattel-Reis zu.

Leben: Die richtigen Weine zum Festessen. Mit Hendrik Thoma, Sommelier

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: Last minute Geschenkverpackungen





An Heiligabend und Weihnachten fällt unsere Sendung aus. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage!