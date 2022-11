Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 30.11.2015 bis 04.12.2015

Moderation: Evelin König

Montag, 30.11.2015



Rezept: Nicole Just bereitet gefüllten Kürbis mit Zucchini-Walnuss-Salat zu.

Leben: Krankgeschrieben - was ist erlaubt? Mit Dr. Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte

Kreativ mit Nadine Weckardt: Tischdekoration mit Zapfen





Dienstag, 01.12.2015



Rezept: Karlheinz Hauser bereitet Rehrücken mit Wacholdersauce und Rosenkohlblattgemüse zu.

Leben: Job und Pflege von Angehörigen miteinander vereinbaren. Mit Aline Klett, Stiftung Warentest

Kreativ mit Tanja Steinbach: Häkel-Figur: Rentier





Mittwoch, 02.12.2015



Rezept: Jacqueline Amirfallah bereitet Truthahnbraten mit Grünkohlfüllung zu.

Leben: Online Shopping zu Weihnachten. Mit Andreas Reinhardt, ARD-Multimedia-Experte

Kreativ mit Patricia Morgenthaler: 3D-Papiersterne





Donnerstag, 03.12.2015



Rezept: Otto Koch bereitet Hechtklößchen mit Rote-Bete-Nocken zu.

Leben: Die Lindenstraße wird 30 - Ihre Fagen zur Lindenstraße. Mit Joachim H. Luger alias Hans Beimer

Kreativ mit Martina Lammel: Register für selbstgemachtes Rezeptbuch





Freitag, 04.12.2015



Rezept: Cynthia Barcomi backt Adventsgebäck.

Leben: Lebensmittelallergien. Mit Lothar Zimmermann, Arzt und SWR-Redakteur

Kreativ mit Nadine Weckard: Strauß des Monats in grün-weiß

