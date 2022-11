Wer sich ausgewogen und gesund ernähren will, kommt um Hülsenfrüchte kaum herum - schließlich sind sie nicht nur lecker, sondern enthalten viele für uns wichtige Inhaltsstoffe.

Welche Hülsenfrüchte gibt es?

Zu den klassischen Hülsenfrüchten zählen alle Bohnenarten wie beispielsweise die weißen Bohnen oder Kidneybohnen, aber auch grüne Bohnen, Zuckerschoten, sämtliche Linsenarten, Lupinen, Erbsen, Kichererbsen, Sojabohnen und auch die Erdnuss oder Alfalfa zählen aus botanischer Sicht zu den Hülsenfrüchten.

Wertvolle Inhaltsstoffe & Verträglichkeit

Hervorzuheben ist vor allem der hohe Gehalt an Proteinen (Eiweiß). Teilweise ist der Gehalt an Proteinen in Hülsenfrüchten höher als der Proteingehalt in Fleisch, weshalb Hülsenfrüchte ein wertvoller Bestandteil einer vegetarischen oder veganen Ernährung sein sollten.

Der höchste Eiweißgehalt mit nahezu allen essentiellen Aminosäuren findet sich in den Sojabohnen und in der Süßlupine. Geringer fällt der Eiweißgehalt bei grünen Bohnen oder Brechbohnen aus. Um den Eiweißbedarf bestmöglich zu decken, empfiehlt es sich Hülsenfrüchte mit anderen Proteinquellen zu kombinieren (Chili con carne, Omelette mit dicken Bohnen, Rindfleisch mit grünen Bohnen).

Wertvolle Inhaltsstoffe sind darüber hinaus der hohe Gehalt an Ballaststoffen, B-Vitaminen, Eisen, Magnesium und Kalium. Auch diese Inhaltsstoffe sind vor allem in einer vegetarischen Ernährung von großer Bedeutung.

Die cholesterinsenkende und blutzuckerstabilisierende Wirkung verdanken die Hülsenfrüchten neben ihrem Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen ihrem hohem Gehalt an den schon erwähnten Ballaststoffen. Je mehr Ballaststoffe generell in der Ernährung enthalten sind, desto besser werden diese vertragen. Wer sich daher ballaststoffarm ernährt, sollte - der Verträglichkeit zuliebe - nur langsam die Ballaststoffe in der Ernährung erhöhen. Ballaststoffe spielen eine wichtige Rolle für die Darmgesundheit.

Für eine bessere Verträglichkeit der Hülsenfrüchte sollte man den Gerichten Gewürze wie Ingwer oder viele frische Kräuter und Samen wie Koriander, Majoran, Fenchel oder Kümmel zugeben. Das Einweichwasser sollte auf jeden Fall weggeschüttet werden.

Wer sollte Hülsenfrüchte meiden?

Hülsenfrüchte enthalten Purine, weshalb sie für Gichtpatienten eher ungeeignet sind. Auch bei einer Histaminunverträglichkeit sollte man testen, wie man auf Hülsenfrüchte reagiert.

Sojabohnen und auch Lupinen liefern ein hohes Allergiepotenzial, weshalb man es mit diesen Hülsenfrüchten nicht übertreiben sollte. Soja enthält einen hohen Gehalt an Phytoöstrogenen, was einerseits sehr positiv aber in zu hohen Mengen auch ungünstig sein kann.

Zubereitung

Die meisten Hülsenfrüchte werden über Nacht eingeweicht und können dann gekocht werden. Linsen müssen nicht eingelegt werden, rote Linsen beispielsweise sind in 10 Minuten gekocht und man kann sich im Nu einen leckeren Linsensalat zaubern. Wer auf Kichererbsen und Bohnen nicht verzichten will, sich jedoch das einweichen sparen möchte, kann auch auf vorgekochte Hülsenfrüchte aus dem Glas zurückgreifen.