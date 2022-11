Tischdekoration mit Zinnien, Kürbis und Proteen (Holger Schweizer)

per Mail teilen

Material

1 längliche, weiße Porzellanschale (typische Schale für Oliven)

Frischblumensteckmasse-Block (Florist, gelb)

transparentes Klebeband

Zinnienblüten in den Farben pink, orange, gelb, weiß, rot

Nadelkissenproteen (gelb und orangefarben)

Kürbisse (gelb und orangefarben)

Zweige von rosa Pfeffer (brasilianischer Pfeffer, Florist)

mit Flechtenmoos bewachsene, schöne Zweige (Natur, „Flechtenzweige“)

Reagenzgläser

weitere Kürbisse als Gefäßersatz (neben der Schale platziert)

So geht’s

Steckmasse durchdringend wässern, in längliche Stücke schneiden und in der länglichen Schale (Olivenschale) anordnen. Mit transparentem Klebeband die Steckmasse mit der Schale mehrmals umwickeln um zu fixieren. Anschließend die gelbe Steckmasse mit Kürbissen in der Basis belegen.

Tischdekoration mit Zinnien, Kürbis und Proteen SWR SWR - piehler

Die Flechtenzweige in ihrer ausgesuchten, vielleicht mit einer Schere ausgelichteten Wuchsrichtung auf der Schale ausrichten und platzieren, die Blüten üppig in die Zwischenräume dekorieren. Um das Klebeband zu verdecken, die Pfefferzweige über den Schalenrand hinaus in die Steckmasse einbringen und dekorieren.

Reagenzgläser in die Kürbisse einstecken (Loch mit einem Messer vorbohren) und Zinnien einstecken.