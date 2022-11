Material

Strohseidenpapier (rot, blau, pink)

Aluminiumdraht (Spule, 2 mm, Bastelmarkt)

Glasgefäß mit Verschlussgewinde

Teelicht

Lametta (Bastelgeschäft)

Lichterkette

außerdem: Schere, Drahtzange, Heißkleber, Sprühflasche, Glitzerstift(e)

So geht’s

Zunächst für einen Lampion ein Drahtstück (1 m lang) von der Spule abschneiden. Drahtstück mit Hilfe einer Drahtzange spiralig aufrollen um eine Drahtschnecke zu arbeiten. Die spiralige „Schnecke“ soll zwischen den Drahtwindungen einen Zwischenraum von 1,5 cm haben. Drahtschnecke anschließend auf die Arbeitsfläche legen und mit der Hand von der Mitte aus hochziehen. Es entsteht ein Drahtkegel.

Rotes Strohseidenpapier auf die Länge der Kegelhöhe plus Klebezugabe schneiden, die Breite großzügig nach dem Umfang des äußeren Schneckenkreises bemessen. Das Strohseiden-Rechteck dann um die Außenseite des Drahtkegels legen. Mit einer Sprühflasche das Papier nass sprühen um es am Drahtkegel zu fixieren, Papierüberstand nach innen einschlagen, Kegelspitze zusammen drücken. Nach dem Trocknen das Strohseidenpapier punktuell fixieren.

Kegelspitze nach unten nehmen. Ein weiteres Aludrahtstück abschneiden (etwa 50 cm lang). Dieses in der Mitte zu einem kleinen „e“ biegen. Die Drahtenden von der Drahtmitte nach unten zu einem Dreieck formen und beide Enden anschließend durch den letzten Spiralkreis des Kegels ziehen. Enden zum Fixieren auch spiralig drehen (Bild). Der Lampion-Aufhänger ist hiermit angebracht.

Lamettabündel (5 cm lang) fertigen, Bündel an einer Seite mit Heißkleber fixieren und an der Lampionspitze und/oder an beiden Drahtaufhänger-Enden befestigen.

Glasgefäß mit einem Teelicht in die Leuchte stellen oder mehrere so gefertigte Lampions als Gruppe am Fenster aufhängen. In diesem Fall gibt eine Lichterkette in den orientalisch anmutenden Lampions wieder schöne Effekte.