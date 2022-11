Porree und wurzelnackte Gehölze

per Mail teilen

Porree ernten

Wenn die Fröste nahen, muss der Porree raus aus dem Beet. Je grüner die Sorte ist, desto früher sollte das geschehen. Lagern Sie den Porree am besten in Erde eingeschlagen im Garten: das hält ihn frisch und kostet keinerlei Energie. Hierfür den Porree komplett an einer geschützen Stelle mit Erde bedecken, etwas Laub darüber geben und mit Reisig abdecken, damit das Laub vom Wind nicht weggeweht wird.

Pflanzung wurzelnackter Gehölze

Jetzt können wurzelnackte Gehölze wie z.B. Obstbäume gepflanzt werden. Bei der Pflanzung sollte man darauf achten, dass beschädigte Wurzeln abgeschnitten werden und das Pflanzloch groß genug ist. Die Veredelungsstelle sollte mindestens 10 cm über der Erde liegen. Sonst wird die Edelsorte selber Wurzeln treiben und die guten Eigenschaften der Unterlage gehen allmählich verloren.