Warnstreiks bei Bussen und Bahnen

In dieser Woche kann es für Pendler in ganz Deutschland stressig werden. Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Viele Busse und Bahnen sollen deshalb am Dienstag stehen bleiben. Unsere Verbraucher-Tipps.

Was wenn ich aufgrund der Streiks zu spät auf der Arbeit bin? Bei angekündigten Streiks hat der Arbeitnehmer dafür zu sorgen, eine mögliche Verspätung bei der Wegstrecke zur Arbeit entsprechend einzukalkulieren. Das Wegerisiko trägt der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber kann die Verspätung von der Arbeitszeit abziehen. Im schlimmsten Fall droht eine Abmahnung, etwa wenn klar ist, dass man verspätet oder gar nicht kommt, sich aber nicht unverzüglich beim Arbeitgeber meldet. Doch so weit kommt es in der Regel nicht, denn die meisten Arbeitgeber haben Verständnis für solch eine Ausnahmesituation. Habe ich ein Recht auf Homeoffice? Ein Recht auf Homeoffice gibt es aufgrund eines Streiks nicht. In Absprache mit dem Arbeitgeber kann natürlich die Arbeit von zu Hause aus eine mögliche Alternative sein, z.B. wenn durch die Wegstrecke und ausgefallene Busse der Weg zur Arbeit nur mit größerer Verspätung verbunden oder gar nicht möglich ist. Wie sieht es mit der Zugbindung bei gebuchten Tickets aus? Wenn die einheitlich gebuchte Fahrstrecke sog. Reisekette) vom Streik betroffen ist und es zu Verspätungen von 20 Minuten oder mehr kommt, besteht keine Zugbindung mehr. Was passiert, wenn ich durch Verspätungen von Bussen und Bahnen einen Flug verpasse – habe ich ein Recht auf Entschädigung oder kann ich vorher stornieren? Verspätungen von Bus und Bahn sind kein Grund für eine Stornierung des Fluges. Wer seinen Flug verpasst, bleibt auf Stornokosten sitzen. Etwas anders sieht es bei Streiks der Fluggesellschaft selbst aus. Fällt ein Flug aus, muss sich die Fluglinie um eine alternative Beförderung kümmern, zum Beispiel um Umbuchung auf einen anderen Flug. Fällt ein Flug definitiv aus oder ergibt sich eine Verspätung von mehr als fünf Stunden, kann der Kunde auch sein Ticket zurückgeben und bekommt sein Geld zurück.