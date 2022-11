per Mail teilen

Große Hilfsbereitschaft ist die Reaktion vieler Bürgerinnen und Bürger auf die Hochwasser-Katastrophe nach dem Starkregen. Wo tatkräftige Hilfe gefragt ist und wie Sie spenden können, erfahren sie hier.

Spenden für die Flutopfer

"Aktion Deutschland Hilft" bittet um Spenden für die Flutopfer:

Weitere Informationen unter:

www.aktion-deutschland-hilft.de

So können Sie helfen:

Menschen retten, Obdach geben

Aufgabe Nummer eins für die Einsatzkräfte ist weiterhin die Rettung der Menschen, die noch in Sicherheit gebracht werden müssen. Für diejenigen, die Haus und Hof verloren haben und nun obdachlos sind, ist es am wichtigsten Unterkunft zu finden, seien es öffentliche Notunterkünfte, die die Kommunen bereitstellen, oder bei Freunden, Bekannten oder Verwandten in der Nähe.

Sachspenden nur an eingerichtete Sammelstellen

Es gibt in den betroffenen Regionen jeweils Sammelstellen für Lebensmittel- und Kleiderspenden sowie für Dinge des alltäglichen Bedarfs, z.B. Haushaltsgeräte. Sachspenden sollten unbedingt bei den eingerichteten zentralen Stellen abgegeben werden. Bürgerinne und Bürger, die spenden möchten, sollten keinesfalls auf eigene Faust in die Katastrophen-Gebiete fahren um Dinge vor Ort an betroffene Opfer zu verteilen. Das erschwert die Koordination von Spenden unnötig.

Spontane Hilfe in organisierten Bahnen

Spontane tatkräftige Hilfe muss ebenso koordiniert werden wie Spenden. Freiwillige Helfer, die mit anpacken wollen, sollten sich zuvor unbedingt im Internet bei lokalen Gruppen und Portalen oder Organisationen informieren und dort ihre Hilfeleistung anbieten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bittet nachdrücklich darum, nicht einfach in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete zu fahren.

Informationsangebote zu Wetter-Warnungen

Aktuelle Angebote des Deutschen Wetterdienstes bieten Aufschluss darüber, ob und wieweit der eigene Wohnort einem Risiko durch extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Hochwasser ausgesetzt ist. Die Warnmeldungen sind dort auch auf einer Karte in unterschiedlichen Intensitäts-Stufen sichtbar.

Auch verschiedene Apps (z.B. NINA, KAT-Warn, MOVAS) liefern hilfreiche Informationen über Wetter-Warnungen hinaus, bspw. zu vorbeugenden Maßnahmen oder das richtige Verhalten bei Unwettern und Hochwasser.