Schützen Sie sich und andere!

Worauf sollte man achten, wenn Wasser in den Keller läuft? Wann sollte man Hilfe holen? Wie kann man sich im Vorfeld oder im Ernstfall schützen? Dr. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt hilfreiche Tipps.

Eigenvorsorge ist das erste Gebot

Bei jeder Hochwasserlage ist das wichtigste die Eigensicherung. Man sollte sich selbst außer Gefahr bringen, etwa wenn in kürzester Zeit viel Wasser in den Keller eindringt. Die zweite wichtige Maßnahme, um Gefahr zu vermeiden ist, elektrische Anlagen im Keller unbedingt auszuschalten. In hochwassergefährdeten Gebieten sollten erst gar keine elektrischen Anlagen im Keller eingerichtet werden.

Die Feuerwehr und weitere technische Hilfsdienste sollten nur dann gerufen werden, wenn man sich in einer lebensbedrohlichen Lage befindet. Die Feuerwehr und Rettungsdienste sind in solchen Situationen stark gefordert, Einsätze werden nach dem Kriterium priorisiert, wo Menschen Lebensgefahr droht.

Nachbarschaftshilfe entlastet Einsatzkräfte

Es ist ratsam und im Sinne der Selbstvorsorge, sich in der Nachbarschaft darüber zu verständigen, wer welche Hilfe leisten kann oder welche Vorräte wo angelegt sind. Durch Selbsthilfe dieser Art werden in Katastrophen-Lagen die professionellen Einsatzkräfte entlastet.

Richtiges Verhalten bei Hochwasser und Gewitter im Freien

Von Fließgewässern sollte man bei Hochwasser gebührenden Abstand halten, und darüber hinaus auch Straßen im Blick behalten. Bei Gewitter-Lagen wird grundsätzlich empfohlen drinnen zu bleiben, da Gefahr durch Blitzeinschlag und umstürzende Bäume droht. Wenn es unbedingt notwendig ist, das Haus zu verlassen, gilt auch dort als erstes das Gebot der Eigensicherung. Amtliche Aufforderungen zur Evakuierung von Häusern sollten beachtet werden.

Vorbeugender Schutz für Haus und Wohnung

Bevor Hochwasser kommt, sollte man sich kundig machen, ob das eigene Wohngebiet gefährdet sein könnte. Ist das der Fall, kann man bspw. im Keller entsprechend wasserdichte Fenster einbauen oder die Wände fliesen. Offene Lichtschächte, die sich schnell abdichten lassen, sind eine Möglichkeit vorzusorgen, die Elektro-Schaltkästen können in höher gelegene Stockwerke verlegt werden. In hochwassergefährdeten Gebieten lohnt es, mit der Kommunalverwaltung zu sprechen, ob Sandsäcke zur Abdichtung gelagert werden sollten.